Um zu erfahren, wo der Schuh drückt, hat die Gemeinde Eichwalde die Menschen, die in Eichwalde leben und arbeiten, befragt. Die Liste, mit Themen, die die Eichwalder umtreiben, ist lang.

Klimaschutz, Siedlungsdruck: Eichwalde braucht einen Fahrplan, wie sie Herausforderungen in Zukunft meistern will. Am Mittwoch waren die Einwohner gefragt. Quelle: Josefine Sack