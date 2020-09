Eichwalde

Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen und die Gemeinde Eichwalde kann sich über vier neue Azubis freuen, davon drei Auszubildende im Bereich Kita und seit langer Zeit wird auch wieder im Rathaus eine Verwaltungsangestellte ausgebildet.

Einladung in den Ratssaal

Um die neuen Lehrlinge aber auch die 17 Azubis aus dem zweiten und dritten Lehrjahr zu begrüßen, hatte Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) am Mittwoch in den Ratssaal im Rathaus eingeladen. „Wir freuen uns, Sie heute hier zu begrüßen und kennenzulernen zu können“, so der Bürgermeister und wünschte den jungen Menschen eine erfolgreiche Ausbildung. „Wir werden bei uns in der Verwaltung alles dafür tun, dass Sie sich die Dinge, die Sie für einen erfolgreichen Abschluss brauchen aneignen können. „Wir hoffen, dass Sie sich bei uns wohl fühlen“. Na und einen kleinen Hintergedanken gebe es natürlich auch: „Wir würden uns freuen, wenn Sie nach ihrer Ausbildung auch weiter bei uns bleiben wollen“.

Anzeige

Teil des Ganzen

Alexander Gross macht eine Ausbildung zum Erzieher im Hort „Bunt-Stifte“. Er ist im dritten Ausbildungsjahr und gibt ein paar Tipps für die Anfänger: „Auch wenn man mal nicht so gut drauf, ist es wichtig sich zu motivieren“. Wichtig sei, auch wenn man Azubi ist, solle man sich nicht klein machen, schließlich sei man ein Teil vom Ganzen. Man solle sich selbst reflektieren und wenn nötig, das Gespräch suchen. „Lasst Euch wertschätzen, nehmt Komplimente an und baut darauf auf“.

Weitere MAZ+ Artikel

Lösung des Personalproblems

„Wir sind stolz darauf, dass zehn Prozent unserer Mitarbeiter Azubis sind“, freut sich Jenoch. Nur so könne man das Personalproblem in den nächsten Jahren lösen.

Von Gerlinde Irmscher