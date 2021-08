Warum will Easyjet die Hoffmann-Abflugkurve am BER nicht mehr fliegen? Diese Frage sorgt in den Gemeinden in der Region derzeit für hitzige Diskussionen. Während die Airline Sicherheitsrisiken für das Abweichen von der Route anführt, wollen Bürgermeister der von Fluglärm betroffenen Gemeinden der Sache nun näher auf den Grund gehen.