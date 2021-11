Dahme-Spreewald

„Das war doch zu erwarten“, sagt Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) zur neusten Meldung von Flughafenchefin Aletta von Massenbach. Diese verkündete überraschend am Freitag im Landtag in Potsdam, das ab dem 1. Dezember am BER künftig wieder beide Start- und Landebahnen genutzt werden sollen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der stark gesunkenen Fluggastzahlen hatte sich die Flughafengesellschaft im vergangenen Jahr dazu entschiedne, die Bahnen im monatlichen Wechsel zu nutzen. Das kam den Anwohnern zugute, dennoch klagten vor allem die Gemeinden östlich des BER in diesem Jahr während der Südbahnnutzung bei Ostwind über massiven Fluglärm.

Denn im Sommer nutzten viele Fluggesellschaften die Ausweichroute über die Gemeinden statt der Hoffmannkurve. Allen voran Easyjet, die sich über Monate weigerten, die Kurve zu fliegen.

Im Oktober wurde die Südbahn zuletzt genutzt und wie Easyjet versprach, flogen die Piloten der Fluggesellschaft wieder die Hoffmannkurve. „Es war deutlich ruhiger“, sagt Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke (parteilos). In Anbetracht der Neuigkeiten vom BER appelliert er nun an jene Anwohner, die Anspruch auf Schallschutz haben, diesen auch dringend einbauen zu lassen.

Ungenaues Fliegen der Routen belastet Anwohner weiterhin

„Wir wussten ja, dass es irgendwann dazu kommen wird“, so Mücke weiter. Er gehe nicht davon aus, dass im Dezember viel gereist werden wird. Dennoch hoffe er, dass die Piloten auch weiterhin vermehrt die Hoffmannkurve nutzen.

„Am Ende ist es wichtig, dass die Routen punktgenau geflogen werden“, betont ebenfalls Karl Uwe Fuchs (FDP). Der Kreistagsabgeordnete aus Zeuthen weiß um die hohe Lärmbelastung der Anwohner aufgrund des „Ausfransens“. Denn noch immer wird die Kurve von vielen Piloten ungenau geflogen.

Seit dem Sommer ist in den Gemeinden rund um den BER das Nichteinhalten der Flugrouten immer wieder Thema, wie auf der Fluglärmdiskussion im August. (Archivbild) Quelle: Joice Saß

Im Wohngebiet am Falkenhorst sei man dort besonders betroffen, wie Fuchs sagt. So habe es oberste Priorität, dass das Ausfransen künftig vermieden wird. „Ich hoffe, dass alle Beteiligten sich daran halten“, so der Fraktionsvorsitzende. Sollte dies nicht der Fall sein, sei im kommenden Jahr im Falkenhorst eine Lärmmessung vorgesehen.

Eichwalde klagt über Fluglärm in der Nacht

In der Nachbargemeinde Eichwalde ist man ebenfalls unzufrieden mit dem Flugverkehr. Hier geht es jedoch um die Nichteinhaltung der Nachtflugregelung. Denn auch weit nach 22 Uhr würden die Flugzeuge über die Gemeinde düsen.

„Das beeinflusst die Menschen“, sagt Jörg Jenoch. Auch er hoffe, dass die Fluggesellschaften sich künftig an die Flugrouten halten, damit dieses Problem schon bald der Vergangenheit angehört.

Nachdem die Passagierzahlen coronabedingt stark eingebrochen waren, sind die Starts und Landungen am BER zuletzt angestiegen. Der hohe Urlauber-Verkehr in den Herbstferien führte aufgrund von Personalmangel und Platzproblemen zu Chaos.

Terminal 2 wird zu Ostern geöffnet

„Für uns ist das sehr, sehr unbefriedigend. Wir wollen, dass sich die Passagiere wohlfühlen an ihrem Flughafen“, sagte Aletta von Massenbach damals. Um dies zu gewährleisten, soll zu Ostern das zweite Terminal an den Start gehen. Zudem will man neue Laufbänder einbauen und für mehr Sauberkeit auf den Toiletten sorgen.

Auch nach einem Jahr gibt es am BER also noch viel zu tun. Den umliegenden Anwohnern kam die Entschleunigung am Flughafen entgegen, doch nun wird dieser Stück für Stück hochgefahren. „Ich freue mich über jeden Tag, an dem noch nicht beide Bahnen genutzt werden“, sagt Markus Mücke.

Und auch Jörg Jenoch betont: „So langsam wird jedem klar, was das bedeutete, dass der BER dort angesiedelt ist.“ Dabei ist der Vollbetrieb noch lange nicht erreicht.

Von Joice Saß