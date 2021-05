Bahnübergang Friedensstraße in Eichwalde: Tunnel, Brücke oder bleibt alles beim Alten?

Eichwalde

Die niveaufreie Querung am Bahnübergang Friedensstraße stand auf der letzten Sitzung des Ortsentwicklungsausschusses Eichwalde auf der Tagesordnung. Anlass war ein Antwortschreiben des Landkreises auf eine Anfrage des Kreistagsabgeordneten Michael Wolter (CDU).

Keine Aussage zur Zukunft des Bahnübergangs

Dort schreibt Vizelandrätin Susanne Rieckhof, da seit dem Jahr 2017 die vormals gemeinsame erarbeitete Lösung zwischen dem damaligen Bürgermeister, Deutscher Bahn und Landkreis von der Gemeinde Eichwalde nicht mehr mitgetragen werde, sei die Planungsfortsetzung für das Vorhaben vakant und verharre auf der Vorentwurfsplanung. Ob und welche Lösung für den Bahnübergang zukünftig getroffen werde, dazu könne zum derzeitigen Zeitpunkt keine Aussage gemacht werden.

Für den Gemeindevertreter Rainer Schamberger (AfD) ergaben sich aus dem Schreiben einige Fragen, die er in einem Brief an den Bürgermeister formulierte. Unter anderem will er wissen, warum die damalige Vorzugslösung durch die Gemeinde nicht mitgetragen wurde. Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) sicherte Schamberger eine schriftliche Antwort zu.

Die Ausschussmitglieder diskutierten, wie sie mit dem Antwortschreiben des Landkreises umgehen sollten, da dort einige Punkte nach Worten des Bürgermeisters „so nicht stimmen“. „Wir sind gesprächsbereit, aber es gibt Differenzen“, stellte Wolfgang Burmeister (Grüne) klar. Die Ausschussmitglieder einigten sich darauf, Jenoch solle das Gespräch mit dem Landkreis suchen, den Standpunkt der Gemeinde klar machen und um Informationen zur Planung bitten. Bauamtsleiterin Claudia Weiß wies darauf hin, dass nach Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes im vergangenen Jahr Gemeinden bei kommunalen Straßen keine Kosten mehr zu tragen hätten. „Der Bund übernimmt die Hälfte, die Bahn ein Drittel und das Land ein Sechstel“, sagte die Bauamtsleiterin.

Planungsentscheidungen sollen beschleunigt werden

Sie betonte, dass Planungsentscheidungen beschleunigt werden sollen. Das heiße, die Gemeinde würde angehört, ihre Belange beachtet, aber diese müssten nicht umgesetzt werden.

Wenn die Deutsche Bahn und der Landkreis also ihre Vorzugsvariante als Brücke einbringen, hat die Gemeinde kaum Einspruchsmöglichkeiten im Planungsprozess.

Von Heidrun Voigt