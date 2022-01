Eichwalde

Der Betriebshof Eichwalde bekommt ein neues Wirtschaftsgebäude. Mit dem Bau soll voraussichtlich im zweiten Quartal begonnen werden (MAZ berichtete). Die Eichwalder Gemeindevertreter gaben am Dienstag auf ihrer Sitzung einstimmig grünes Licht für das Vorhaben.

Bedenken wurden aber im Vorfeld von Besuchern geäußert. Sie sahen vor allem die Änderungen gegenüber dem ersten Entwurf kritisch. Der Grund für die Änderungen: Die Energieeffizienz entsprach nicht den Standards und damit nicht dem Leitbild der Gemeinde mit ihrem aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Die angedachte Gussglasfassade wurde weggenommen und die Fensteranordnungen neugestaltet. Eine Lüftungsanlage in den Duschräumen fiel durch die Fenster weg und die Klinkerfassade bis zur Mitte des Gebäudes wurde auf den Sockel reduziert.

Bedenken gegen Nutzen von Photovoltaikanlage

„Das Ergebnis wirft viele Fragen für mich auf. Ich habe mich mit einem Architekten hingesetzt und es mir erklären lassen“, sagte Wolfgang Flügge, der auch Ortschronist ist. Der Mann äußerte Bedenken, ob mit den Fenstern das Lüften in den Duschen gut funktioniere und befürchtete, dass durch den reduzierten Lichteinfall gegenüber einer Glasfassade mehr Energie verbraucht werde. Insbesondere bezweifelte er den Sinn einer Photovoltaikanlage auf dem schattigen Grundstück. Dieses Argument führte auch Sabine Peter an. Sie forderte, eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu erstellen. Zudem fragte sie an, wie viele Bäume für die Anlage gefällt werden müssten.

Energetische Standards für Fördermittel notwendig

Michael Bley vom Planungsbüro Bley Architektur aus Königs Wusterhausen räumte ein, dass eine Photovoltaikanlage auf einem beschatteten Grundstück von außen gesehen wenig Sinn mache, aber der Fachplaner entschieden habe, dass eine spezielle Anlage eine gute Lösung sei. Ausschlaggebend war auch, dass der Energienachweis sonst nicht für KfW 55, ein Gebäude mit hohen energetischen Standards, ausreicht. Und damit würde eine Voraussetzung für Fördermittel nicht erfüllt. „Wenn wir Fördermittel in Anspruch nehmen wollen, sollten wir die Photovoltaik-Anlage reinnehmen“, appellierte Wolfgang Burmeister (Grüne/Bündnis 90). Er gab allerdings zu bedenken, dass die neue Regierung das angestrebte Förderprogramm kurzzeitig gestoppt habe. „Wenn wir wissen, dass es keine Fördermittel gibt, können wir die Anlage auch wegfallen lassen“, schlug Burmeister vor.

Geplant ist, den Bau des Betriebshofes in diesem Jahr abzuschließen. Die Gesamtkosten des Projekts betragen etwas mehr als eine Million Euro.

Von Heidrun Voigt