Eichwalde

Die Weihnachtszeit ist angebrochen und mit ihr auch die Tage und Wochen, in denen besonders gern gegeben wird. Der Förderverein der Humboldt-Grundschule in Eichwalde hat sich für die Zeit bis Heiligabend etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

So kam die Idee auf, die in die Jahre gekommene Schulbibliothek zu modernisieren und den Bücherbestand schnellstmöglich zu erneuern. Gemeinsam mit der Schulleiterin Anika Ulbricht möchte man nun eine echte, sachthemenbezogene Bibliothek an der Grundschule entstehen lassen, in der die Schülerinnen und Schüler ergänzend zum Unterricht zu den verschiedensten Themen recherchieren können.

Darüber hinaus möchte man die Bibliothek mit Büchern bestücken, die zum Schmökern einladen. Dabei bittet der Förderverein nun die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe durch eine konkrete Bücherspende.

„Die Schulleiterin, Frau Ulbricht, hat uns eine tolle Liste mit pädagogisch wertvollen Büchern zusammenstellen lassen“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins, Stefanie Goller. Diese werden zum Teil von dem Verein angeschafft. Für den Erhalt der übrigen Bücher wird jedoch Unterstützung benötigt.

„Damit das Projekt richtig Luft unter die Flügel bekommen, braucht es unbedingt noch Bücherspender und -spenderinnen“, so Goller weiter. So entstand die Aktion „Kauf ein Buch für die Schulbibliothek“, die bereits am 24. November gestartet ist.

Aktion geht bis zum 24. Dezember

Dabei arbeitet der Förderverein mit der Eichwalder Buchhandlung „Komma“ in der Bahnhofstraße zusammen. Inhaberin Anette Sticker hat für die Bücher der Schulbibliothek ein Regal bereitgestellt, in dem die bereits ausgewählten Werke nun darauf warten, gekauft zu werden.

„Ich bin sehr froh darüber, dass ich das Projekt zur Leseförderung an der Grundschule unterstützen darf“, freut sich Anette Sticker. „Vor allem in der Weihnachtszeit.“ Wer beim Aufbau der neuen Bibliothek mit einer Spende helfen möchte, kann eines der Bücher in der Buchhandlung in Eichwalde kaufen. Dort werden die erworbenen Werke erst einmal aufbewahrt, um diese anschließend gesammelt der Humboldt-Grundschule zu übergeben.

Bücherspender haben außerdem die Möglichkeit, sich mit einem signierten Aufkleber in dem von ihnen gekauften Buch zu verewigen. So wissen die Kinder, wem sie die Spende zu verdanken haben.

„Eine gute Bibliothek bietet viel mehr als die eilige Stichwortsuche im Internet“, erklärt Mandy Meißner vom Förderverein die Intention des Projektes. „Sie vermittelt viel mehr Sorgfalt, Spaß und das Interesse an Sprache und Wissen“, so die Schatzmeisterin.

Darüber hinaus steigert das Lesen von Büchern die Konzentrationsfähigkeit und das Gedächtnis der Kinder. Wer das Projekt unterstützen möchte, hat noch bis zum 24. Dezember die Möglichkeit eines der ausgewählten Bücher in der Buchhandlung „Komma“ zu erwerben und so bei dem Aufbau der Bibliothek zu helfen.

Von Joice Saß