Chorgemeinschaft Eichwalde erhält Zelter-Plakette

Eichwalde

Die traditionsreiche Chorgemeinschaft Eichwalde ist am Wochenende mit der Zelter-Plakette ausgezeichnet worden.

Die Zelter-Plakette gilt als die höchste deutsche Auszeichnung für Amateurchöre und wurde erstmals 1956 von Bundespräsident Theodor Heuss vergeben. Namensgeber der Plakette ist der Gründer der Laienchorbewegung, der 1758 geborene und 1832 gestorbene Komponist und Leiter der Sing-Akademie zu Berlin, Carl Friedrich Zelter.

Laienchöre müssen für die Bewerbung um diese Auszeichnung bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Die Chöre müssen seit mindestens 100 Jahren bestehen und besondere Verdienste um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes erworben haben. In diesem Jahr sind deutschlandweit 111 Chöre mit der Zelter-Plakette geehrt worden. Die Chorgemeinschaft Eichwalde ist der einzige Chor aus Brandenburg, der in diesem Jahr ausgezeichnet worden ist.

Chorgemeinschaft feiert Jubiläum

„Der Erhalt der Zelter-Plakette ist der Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die Plakette in diesem Jahr als einziger Chor aus Brandenburg bekommen haben“, sagte Stephan Reimann. Reimann ist seit Anfang 2018 der Vorsitzende der Eichwalder Chorgemeinschaft.

In diesem Jahr feiert der Chor sein 100-jähriges Bestehen. Mit 16 Männern fing alles an: Am 24. Januar 1919 taten sich diese zusammen, um den Männergesangsverein „ Eichwalde 1919“ zu gründen. Heute ist daraus eine vielfältig aufgestellte Chorgemeinschaft mit mehr als 130 Mitgliedern geworden.

Missgeschick: Plakette wird nachgereicht

Offiziell beantragt hatte der Chor die Zelter-Plakette bereits vor zwei Jahren beim Brandenburgischen Chorverband (BCV). Pünktlich zum Festakt anlässlich des 100-jährigen Bestehens erreichte Reimann dann die frohe Botschaft, dass die Chorgemeinschaft Eichwalde die Plakette noch in diesem Jahr überreicht bekommen soll.

Am vergangenen Wochenende war es soweit: Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch ( SPD) sollte die Zelter-Plakette in Fürstenwalde offiziell an den Chor übergeben. Wegen eines organisatorischen Missgeschicks lagen aber weder die Plakette noch die vom Bundespräsidenten unterzeichnete Urkunde vor. Münch beglückwünschte die Chorgemeinschaft nebst würdigenden Worten bloß mit einem Blumenstrauß.

Die Sänger und Musiker nahmen es gelassen. Am Mittwoch soll die Plakette, die auf der Vorderseite das Bildnis Carl Friedrich Zelters und auf der Rückseite den Bundesadler mit der Umschrift „Für Verdienste um Chorgesang und Volkslied“ zeigt, im Rathaus von Eichwalde nachgereicht werden.

Von Josefine Sack