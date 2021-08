Eichwalde

Das Lesen in der Kindheit ist prägend und die Erinnerung an die Bücherhelden von damals verblasst nie. Fix und Fax zählen für viele, die in der DDR aufgewachsen sind, zu diesen. Von 1958 bis 1991 erschienen die pfiffigen Mäuse monatlich in der Comiczeitschrift Atze. Ihr Erfinder Jürgen Kieser, der in Neu Zittau lebte, wo er vor zwei Jahren starb, wäre am 20. August 100 Jahre alt geworden. In der Alten Feuerwache Eichwalde wird aus diesem Anlass die Ausstellung „Die Maus in uns – Fix und Fax / Eine Hommage an Jürgen Kieser zum 100. Geburtstag“ gezeigt.

Zu sehen sind Original-Zeichnungen von Fix und Fax und Werbemotive für die Handelsorganisation HO, die Kieser entworfen hat. Auch diverse, von anderen Zeichnern gestaltete Glückwunschkarten zu Kiesers Geburtstagen sind Teil der Schau. Atze-Hefte der ersten Jahrgänge, Modelle und Figuren der Mäuse und und und. Es ist eine breite Palette, die das Schaffen des Grafikers aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Der Kulturbeirat Eichwalde hat in Kooperation mit der Gemeinde die Schau auf die Beine gestellt.

Das Luftschiff hat Jürgen Kieser selbst gebaut – einfach aus Spaß an der Freude. Quelle: Heidrun Voigt

Peter Badel vom Kulturbeirat war der Initiator. Der Kameramann erzählt, dass er vor einigen Jahren im Rahmen eines Treffens von Kameraleuten aus der DDR in Neu-Zittau bei der Familie Kieser/Kunow war. Einer Kiesers Enkel sagte zu ihm: „Da, wo du jetzt sitzt, hat immer Manfred Krug gesessen, wenn er mit meinem Großvater zusammengekommen ist. Du kennst bestimmt seine Figuren Fix und Fax.“ Badel schmunzelt: „Und so war es, die beiden begleiteten meine Kindheit als stets erreichbarer Ersatz für die unerreichbaren Micky-Maus-Geschichten.“ Peter Badel betont, die Popularität von Atze, die Unterstützung von Kiesers Familie, der vorhandene Ortsbezug und die Tatsache, dass mit Thomas Möller und dem Neubrandenburger Mosaik- und Comic-Club (MCC) ein potenzieller Ausstellungsmacher dabei sein würde, gaben den Ausschlag für das Vorhaben.

Fix und Fax Leihgaben der Familie

„Jürgen Kieser gehört zu den Großen der Comicliteratur in der DDR. Eine Ausstellung zu seinem 100. Geburtstag fand ich angebracht und habe nach einer Möglichkeit in der Nähe seines Wohnortes gesucht. So bin ich auf die Alte Feuerwache gestoßen“, erzählt Thomas Möller, der auch die Laudatio zur Ausstellungseröffnung in der vergangenen Woche hielt. Er berichtet, die Schau sei in großen Teilen bereits zu Kiesers letztem Geburtstag 2019 in Berlin zu sehen gewesen. Ergänzt um Zeichnungen und Ausstellungsstücke – es sind Leihgaben der Familie – wird sie nun bis 26. September in Eichwalde gezeigt. Ursprünglich war sie nur bis zum 5. September geplant.

Unter den Leihgaben ist auch ein Luftschiff mit Fix und Fax an Bord zu sehen. Eine Maus hält das Steuer, die andere schaut durchs Fernrohr. „Das Luftschiff hat mein Vater gebaut, einfach so aus Spaß. Er hat den ganzen Tag herumgebastelt, konnte die Hände nicht stillhalten“, meint Christiane Kunow. Sie erzählt, dass ihr Vater auch einen Regulator gebaut habe, der verkehrt herumhängt und trotzdem lief, was technisch sehr schwierig zu lösen gewesen sei. Der Clou: Es sollte ein australischer Regulator sein … Down under. Christiane Kunow freut sich über die Hommage an ihren Vater zum 100. Geburtstag.

Kulturerbe muss bewahrt bleiben

Thomas Möller ist ein großer Verehrer Kiesers, überhaupt begeistert er sich für DDR-Comics. Mehr als 15.000 Zeichnungen, Hefte und Figuren hat er gesammelt. 1994 gründete er den MCC und plant nun ein Comic-Museum in Neubrandenburg. „Für mich ist das nicht nur ein Teil meiner Kindheit und Jugend, sondern ein Kulturerbe, was bewahrt werden muss“, sagt Möller. Jürgen Kieser beschreibt der Sammler als freundlichen, ruhigen Menschen, der gut zuhören konnte. Er erzählt, dass Kieser öfter mit seinem Kollegen Willy Moese zu Ausstellungen kam und die beiden danach mit Ferngläsern aufbrachen, um Tiere in der Natur zu beobachten. Das kann auch Christiane Kunow bestätigen: „Einmal in der Woche sind sie durch Wiesen und Wälder zu ihren Beobachtungen.“

Die Original-Zeichnungen sind Leihgaben von Kiesers Familie. Quelle: Heidrun Voigt

Jürgen Kieser, der in Erkner geboren wurde, begann als Werbegrafiker bei der Handelskette HO. Mit der Herausgabe der Zeitschriften Mosaik, Atze und Frösi begann seine eigentliche Karriere. Der Grafiker zeichnete nicht nur Fix und Fax, von ihm sind auch die gereimten Texte. Zudem ist er der Vater vieler anderer DDR-Comicfiguren wie beispielsweise vom Reporter Droll, dem Affen Bimbo und dem Nilpferd Quambo. Auch seine Karikaturen für Erwachsene fanden großen Anklang.

Nach 350 Folgen Fix und Fax ging Kieser 1987 in den Ruhestand. Von 1987 bis 1990 übernahm der Zeichner Eugen Gliege die Arbeit für 45 weitere Folgen. Eine Reprint-Ausgabe der Kieser-Folgen erschien in limitierter Auflage nach der Wende.

Info: Ausstellung in der Alten Feuerwache Eichwalde, Bahnhofstraße 79; Freitag bis Sonntag 15-18 Uhr bis 26. September

Von Heidrun Voigt