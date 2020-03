Coronakrise: Initiative bringt Helfer und Hilfesuchende zusammen

Wildau

Helfende Hände werden derzeit überall gebraucht. Und genau unter diesem Motto „Helfende Hände“ gibt es jetzt für ZEWS – Zeuthen, Eichwalde, Wildau und Schulzendorf – eine Initiative, die Hilfesuchende und Helfer in der Coronakrise zusammenbringen will.

Ältere sollen in den Wohnungen bleiben

Speziell ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sollen jetzt in ihren Wohnungen bleiben, damit die Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, möglichst gering gehalten werden kann. Viele Familien betreuen zudem ihre Kinder daheim und da ist es vielleicht nicht immer möglich, alle Besorgungen selbst erledigen. Diese Menschen brauchen Unterstützung wie zum Beispiel bei Einkäufen, beim Einlösen von Rezepten in der Apotheke, Gassi gehen mit dem Hund aber auch einmal nur einen Gesprächspartner am Telefon, um sich über die gegebene Situation auszutauschen oder Rat zu holen. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die gern helfen wollen, aber sich nicht im Klaren darüber sind, wie und wo sie ihre Hilfe anbieten können.

Datenbank wird aufgebaut

Der KJV möchte in Kooperation mit der Freiwilligenagentur ZEWS beide Gruppen zusammenbringen, in dem sich Hilfesuchende und potenzielle Helfer und Helferinnen in einer Datenbank registrieren lassen. Mit den entsprechenden Angaben suchen die Mitarbeiter des KJV dann passgenaue Paarungen heraus und bringen die Hilfesuchenden mit dem/der richtigen Helfenden zusammen. Im Anschluss werden beide per E-Mail oder Telefon informiert.

Kontakt über Internet oder per E-Mail und Telefon

Zur Datenbank gelangt man über www.freiwilligenagentur-zews.de. Man kann aber auch einfach eine E-Mail an hilfe@kjv.de mit den Bedürfnissen oder Angeboten senden. „Uns ist klar, dass gerade älteren Menschen nicht unbedingt online unterwegs sind, da reicht auch einfach ein Anruf. Wir pflegen dann gerne die Daten in die Datenbank ein“, sagt Frank Vulpius. Montags bis freitags sind die Mitarbeiter von 10 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0 33 75/2 46 58 00 erreichbar. Zu den anderen Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet.

Partnerschaften sollen sich entwickeln

„Wir sehen es als unserer Herausforderung, das Angebot an die Menschen zu bringen, die es am nötigsten haben“, erklärt Frank Vulpuis. Wichtig sei auch, dass sich Partnerschaften zwischen den Hilfesuchenden und den Helfern entwickeln, um hier auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen zu können. Noch ist die Anzahl derer, die Hilfe suchen, nicht allzu groß. Die Erfahrung der letzten Tage hat aber gezeigt, dass sich viele Helfer registrieren lassen.

„Sie können auch helfen, indem Sie unser Plakat Helfende Hände ausdrucken und an Supermärkten, Apotheken oder Kitas aushängen, damit so viel wie möglich Interessierte von der Aktion „Helfende Hände“ erfahren“, erklärt David Nikielewski.

„Corona ist eine Herausforderung, die gemeistert werden kann!“, sind sich die Initiatoren von „Helfende Hände“ einig.

Lesen Sie auch:

Von Gerlinde Irmscher