Königs Wusterhausen

Wer eine psychische Erkrankung hat, braucht eigentlich schnell Hilfe – doch die zu bekommen, ist im Moment nicht einfach. Die Wartelisten sind lang, auch im Landkreis Dahme-Spreewald. Das spüren selbst Therapeuten, die ihre Praxis noch gar nicht eröffnet haben.

Die Psychotherapiepraxis von Till Bröckerbaum etwa wird erst im Frühling 2022 in Königs Wusterhausen eröffnen können. „Trotzdem habe ich jetzt schon weit mehr Anfragen als potenzielle Plätze“, sagte Bröckerbaum der MAZ. Und damit ist Bröckerbaum kein Einzelfall. Die Nachfragen nach Psychotherapien steigen, besonders seit Beginn der Corona-Pandemie nimmt die Zahl von Depressionen und Angststörungen zu.

Psychotherapeutin: Patienten warten zwei Monate auf einen Therapieplatz

„Vor der Pandemie hatte ich eine Wartezeit von zwei Wochen. Ich konnte quasi sofort einen Termin anbieten. Jetzt warten die Patienten zwei Monate“, sagt auch Psychotherapeutin Sandra Jankowski. Jankowski hat eine Psychotherapiepraxis in Eichwalde und beschäftigt drei weitere Therapeuten. Zu ihren Patienten gehören vor allem Leute, die ihre Behandlung selbst bezahlen. Patienten, bei denen die gesetzlichen Krankenkassen die Behandlungen bezahlen, warten noch länger. Im Schnitt dauert es bei diesen Patienten drei bis sechs Monate, bis sie einen Platz bekommen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Psychotherapie-Praxen, bei denen Behandlungen von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden, haben einen sogenannten Kassensitz. Über die Vergabe von Kassensitzen entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA). Bei der sogenannten Bedarfsplanung legt der G-BA fest, wie viele Fachärzte pro Einwohnerzahl gebraucht werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) orientiert sich an diesen Vorgaben und passt sie an die regionalen Bedingungen an.

LDS hat derzeit 33,5 Kassensitze für Psychotherapeuten

Der Landkreis Dahme-Spreewald hat über 170.000 Einwohner. Ein Psychotherapeut mit Kassenzulassung soll den Bedarf von circa 5.700 Einwohner abdecken. Insgesamt hat der Landkreis derzeit 33,5 Kassenzulassungen für Psychotherapeuten. Mit einer solchen Kassenzulassung können Psychotherapeuten aber nicht unendlich viele Patienten behandeln. Haben Psychotherapeuten beispielsweise eine halbe Kassenzulassung, können sie maximal 18 Patienten mit einer gesetzlichen Krankenversicherung pro Woche behandeln.

Erfahrungsgemäß sind diese Plätze in Dahme-Spreewald nach weniger als zwei Monaten alle belegt. Trotz der langen Wartezeiten und der hohen Nachfrage, stuft die KVBB den Versorgungsgrad des Landkreises jedoch auf 110,2 Prozent ein. Die KVBB hat den Landkreis deshalb für weitere Zulassungen gesperrt. „Die steigende Anzahl für psychische Erkrankungen wird kaum berücksichtigt. Es geht fast nur um die Einwohnerzahl und die Interessen der gesetzlichen Krankenkassen. Das ist am Bedarf vorbei gedacht“, kritisiert Psychotherapuetin Jankowski.

22 Prozent mehr Patienten seit Beginn der Pandemie

2019 gab es noch 1.400 Patienten, die bei Praxen mit einer Kassenzulassung eine Psychotherapie gemacht haben. Diese Zahl ist laut laut KVBB seit der Pandemie um 22,1 Prozent gestiegen. 2019 reformierte der G-BA zuletzt die Bedarfsplanung, dabei wurden dem Landkreis 9,5 weitere Kassensitze zugeschlagen, erklärte die KVBB auf MAZ-Anfrage. Eine weitere Anpassung in der Corona-Pandemie gab es allerdings nicht.

Patienten, die in einer tiefen psychologischen Krise stecken, können jedoch nicht monatelang warten. Daher gibt es das sogenannte „Notfallpogramm“. Jeder Patient soll innerhalb von vier Wochen ein erst Gespräch bei einem Psychotherapeuten erhalten, vermittelt über die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen. Danach entscheidet der Therapeut, ob eine Behandlung notwendig ist.

Psychotherapeutin Sandra Jankowski: Vier-Wochen-Frist nicht praxistauglich

Diese Idee ist laut Jankowski aber nicht praxistauglich. Viele Therapeuten schaffen es nicht, innerhalb von vier Wochen ein erstes Gespräch zu vereinbaren, da die bereits vorhandenen Patienten auch noch behandelt werden müssen. Außerdem helfen diese erst Gespräch nicht, das Problem zu lösen. „Man muss unterscheiden zwischen einem ersten Gespräch bei einem Therapeuten und einen wirklichen Therapieplatz“, sagte Jankowski. Bei dringenden Notfällen kann man sich an die Asklepios Klinik in Teupitz melden. Die Zentrale Aufnahme Psychiatrie Neurologie (ZAPN) ist täglich von acht bis sechzehn Uhr geöffnet.

Laut Jankowski sei in Berlin die Versorgung recht gut. Es bräuchte etwa 20 bis 30 Prozent mehr Psychotherapeuten um den Bedarf im Landkreis zu decken. Mehr Psychotherapeuten sind jedoch nicht die einzige Lösung für Jankowski.

„Ich habe oft Patienten in meiner Praxis, die in einer Krise stecken und nur wenige Wochen Beratung brauchen“, sagte Jankowski. Nicht bei jeder Krise, bräuchte man eine lange Psychotherapie. Es wäre wichtig, eine andere Stelle vorzuschalten, findet sie. Ein gutes Beispiel sei der Berliner Krisendienst. Patienten könnten dort Beratung bekommen, während sie auf einen Therapieplatz warten. Im Landkreis Dahme- Spreewald fehlen solche Beratungsstellen derzeit.

Von Laura Verseck