Mit 17 neuen Sendemasten vor allem in ländlichen Regionen in Dahme-Spreewald will die Telekom Funköcher schließen. Entstehen sollen sie etwa in Eichwalde, Schönefeld, Heidesee, Groß Köris und Münchehofe. Dem Unternehmen fehlen aber noch Reaktionen aus den Kommunen.