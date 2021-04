Dahme-Spreewald: Zwei Unfälle mit Fahrrädern

Königs Wusterhausen/Eichwalde

Am Mittwoch in den Nachmittagsstunden war in der Königs Wusterhausener Bahnhofstraße eine 61-jährige Fahrradfahrerin auf das Pflasterstein gestürzt. Sie wurde bei dem Sturz verletzt und musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Donnerstagvormittag ereignete sich ein weiterer Radunfall in Eichwalde in Folge eines Fehlers im Straßenverkehr. Die Vorfahrtsregelung wurde missachtet. Ein Toyota stieß mit einer 72-jährigen Radfahrerin zusammen. Ihre leichten Verletzungen bedurften ebenfalls einer ärztlichen Versorgung im Krankenhaus.

Von MAZonline