Eichwalde

In der Diskussion um den neuen Vertrag für das BER-Dialogforum haben die Eichwalder Gemeindevertreter eine Entscheidung getroffen. Diese stimmten in der vergangenen Sitzung für eine erneute Mitgliedschaft der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KGA) und sind damit die letzte Gemeinde, die dem Dialogforum erneut beitritt. Zwar wurde dieses bereits 2006 gegründet, aber aufgrund einer fehlenden vertraglichen Basis musste die KGA mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag neustarten.

Eichwalde zögerte bei der Entscheidung

Nachdem man bereits 2017 einen ersten Vertrag aufgesetzt hatte, wurde dieser zusammen mit der Geschäftsordnung in diesem Jahr noch einmal überarbeitet, mit dem Ziel, handlungsfähiger zu sein. Um auch weiterhin Mitglied der KGA sein zu können, muss der Vertrag unterschrieben werden, doch bisher zögerte Eichwalde noch. Grund dafür war vor allem die Verbindlichkeit der Landesregierung, von der man sich bis dato wenig ernst genommen gefühlt habe, erklärt Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE). „Am Anfang wurde viel beschlossen, aber wenig umgesetzt“, so Jenoch.

Wunsch nach Verbindlichkeit seitens der Landesregierung

So habe das Dialogforum bereits 2014 einen Radweg von Königs Wusterhausen zum Flughafen BER beschlossen, aber seitens der Landesregierung sei bisher gar nichts passiert. Doch nach ersten Gesprächen im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) in Potsdam sei Jenoch optimistisch. „Da sind wir jetzt auf dem richtigen Weg.“ So entschieden die Gemeindevertreter in dieser Woche den Vertrag abzuschließen. Vor allem mit der Arbeitsgruppe vier des Dialogforums verspreche man sich viel. „Sie soll offensiv politische Beschlüsse nach außen tragen, um Druck aufzubauen“, erklärt Jenoch.

Doch die Mitgliedschaft der Eichwalder erfolgt unter Vorbehalt. „Nach anderthalb Jahren wird evaluiert, ob es Sinn macht, auch weiterhin dabei zu bleiben“, so der Bürgermeister. Zumindest sehe er aktuell den Willen bei der Landesregierung die Arbeit des Dialogforums zu unterstützen.

Von Joice Nkaigwa