Eichwalde Eichwalde - Die Glocken sind im Turm Viele Eichwalder versammelten sich am Dienstag vor der St. Antonius Kirche in Eichwalde, um dabei zu sein, wenn der Kran von der GAAC Mittenwalde die drei neuen Bronzeguss-Glocken in den Turm hebt.

Maria, so der Name dieser Glocke, wird mit einem Kran von der GAAC Mittenwalde in die katholische Kirche St. Antonius in Eichwalde gehoben. Quelle: Gerlinde Irmscher