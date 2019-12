Die mageren Jahre sind vorbei: Eichwalde investiert in 2020 in Straßen und Schule

Eichwalde

Während die meisten Kommunen zum Jahresende noch mit der Haushaltsplanung ringen, hat Eichwalde als eine der ersten Gemeinden in der Region bereits den Etat fürs kommende Jahr beschlossen. Unisono stimmten die Gemeindevertreter Anfang der Woche für den von Kämmerin Karolin Langner vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung für 2020.

Die strikten Sparmaßnahmen der vergangenen zwei Jahre haben sich ausgezahlt. Karolin Langner präsentierte fürs nächste Jahr – trotz geplanter Investitionen – einen ausgeglichenen Haushalt, das heißt die Erträge decken die Ausgaben. Zum Ausgleich der Folgejahre 2022 und 2023 muss künftig jedoch auf vorhandene Rücklagen zurückgegriffen werden.

Einnahmen in Höhe von rund 14 Millionen Euro

Die Kämmerin rechnet in 2020 mit Einnahmen in Höhe von rund 14 Millionen Euro. Eichwalde erhält rund 2,3 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen vom Land Brandenburg. Mehr als sechs Millionen Euro werden aus Steuereinnahmen generiert, davon allein 3,8 Millionen Euro aus der Einkommensteuer. Der Anteil aus Gewerbesteuern fällt mit etwas mehr als einer Million Euro in Eichwalde vergleichsweise gering aus.

Eichwalde in Zahlen: Mit einer Fläche von 2,8 Quadratkilometern ist Eichwalde die kleinste Gemeinde im Land Brandenburg. Aktuell leben in Eichwalde 6460 Menschen (Stand: August 2019). 32 Prozent der Eichwalder sind 60 Jahre und älter. Prognosen zufolge wird die Bevölkerungszahl in der Gemeinde bis 2030 auf etwa 7300 Einwohner ansteigen. Insgesamt gibt es in Eichwalde vier Kindertagesstätten und einen Hort. Die Menschenin der Gemeinde Eichwalde engagieren sich in 28 Vereinen und Organisationen in den Bereichen Sport, Kultur, Freizeit Wirtschaft und Soziales. In der Gemeinde Eichwalde sind derzeit 395 Hunde gemeldet. Aus der Hundesteuer generiert die Gemeinde jährlich Einnahmen in Höhe von 17.000 Euro.

Aus dem 143 Seiten langen Zahlenwerk geht hervor, dass die Verwaltung vor allem beim Personal aufstocken will. Es sollen neue 3,25 Vollzeitstellen im Rathaus entstehen, unter anderen in den Bereichen Personal, Hochbau und Sitzungsdienst. Im Vergleich zu 2019 steigen die Personalkosten im kommenden Jahr um rund 273.000 Euro an. Insgesamt gibt die Gemeinde in 2020 rund sechs Millionen Euro fürs Personal aus. 51 Prozent der tariflich Beschäftigten arbeiten in den kommunalen Kitas.

Investitionen in Höhe von 2,6 Millionen Euro geplant

Nachdem sich Eichwalde zuletzt einen strikten Sparkurs verordnet hatte, will die Gemeinde im kommenden Jahr immerhin 2,6 Millionen Euro investieren. Das meiste Geld, rund eine halbe Million Euro, ist für den Straßenausbau vorgesehen. Die Goethestraße, die zuletzt Anfang der 1990er-Jahre ertüchtigt wurde, soll neue Gehwege und Straßenbeleuchtung erhalten.

Darüber hinaus steht die Sanierung einiger kommunaler Mietshäuser an – für knapp 300.000 Euro. Rund 110.000 Euro fließen in den digitalen Ausbau der Humboldt-Grundschule. Für die Erweiterung der Grundschule sind gerade einmal 50.000 Euro an Planungskosten eingestellt. Um den Ausbau des Bildungsstandorts in der Stubenrauchstraße wird seit Monaten gerungen (die MAZ berichtete).

Kein Geld für Schulerweiterung und Feuerwehr

Ursprünglich sollten noch in diesem Jahr notdürftig Container aufgestellt werden, um die angespannte Raumsituation zu entlasten. Aus der Übergangslösung wurde nichts. Nun ist ein Modulbau im Gespräch. Geht es nach Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE), soll die Schlüsselübergabe im August 2021 stattfinden.

Ein ambitioniertes Vorhaben, für das die Gemeindevertreter höchstwahrscheinlich einen Nachtragshaushalt beschließen müssten. Bevor es jedoch keine konkreten Angebote für die Schulerweiterung gibt, wird für das Projekt auch kein Geld vorgehalten. Auch das Geld für ein neues Feuerwehrgerätehaus sucht man in dem Zahlenwerk vergebens. „Erst einmal brauchen wir ein geeignetes Grundstück“, sagte Jenoch.

Langner wie Jenoch lobten den konstruktiven Austausch mit den Gemeindevertretern. „Es ist uns gelungen, richtige Prioritäten gemeinsam zu setzen“, so die Kämmerin.

Von Josefine Sack