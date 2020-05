Am Dienstag in Eichwalde rammte ein Motorroller eine 83-jährige Fußgängerin, die mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der Fahrer stürzte von dem Fahrzeug, flüchtete jedoch zu Fuß. Nun sucht die Polizei den unbekannten Fahrer und nach Zeugen, die Hinweise geben können.