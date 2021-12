Eichwalde

Das Personal einer gastronomischen Einrichtung in der Grünauer Straße in Eichwalde rief am Donnerstagabend die Polizei: Ein Mann beleidigte Gäste und verließ trotz Aufforderung nicht das Lokal. Bei Eintreffen der Beamten verhielt sich der 56-Jährige weiter aggressiv und schlug einen Polizisten. Zur Sicherung gerichtsfester Beweise wurde eine Blutprobe angeordnet. Zugleich wurde der Beschuldigte ärztlich untersucht, um ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam zu nehmen.

Von MAZonline