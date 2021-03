Eichwalde

Seitdem die Bundesregierung der Bevölkerung zwei kostenlose Corona-Tests in der Woche versprochen hat, ist der Andrang auf die Teststellen entsprechend groß. Vor allem da man für körpernahe Dienstleistungen, wie dem Besuch im Kosmetikstudio, ein negatives Testergebnis benötigt, wollen sich immer mehr Menschen testen lassen.

In der Gemeinde Eichwalde bietet man nun für die Bürgerinnen und Bürger einmal wöchentlich PoC-Antigen-Tests an. In den Räumlichkeiten der Bahnhofstraße 75 finden für die Einwohnenden mittwochs in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr Testungen statt. Termine müssen dafür bisher noch nicht vereinbart werden. Besonders wichtig: Nur wer symptomfrei ist, darf dort einen Test machen. Andernfalls muss man einen Arzt aufsuchen, der in der Praxis einen Corona-Test durchführt.

„Wir wollen erst einmal schauen wie das Angebot angenommen wird“, sagt Kämmerin Karolin Langner zum Starttermin am Mittwoch. „Bei steigendem Bedarf würden wir dann eine Terminvereinbarung vorschalten.“ Direkt zu Beginn haben sich einige Anwohner vor den Räumlichkeiten eingefunden, um sich testen zu lassen.

Unter ihnen ist auch die ehemalige Kämmerin Jutta von Thile. Für die Rentnerin ist es nicht der erste Corona-Test. „Um sich und andere zu schützen gehört das einfach dazu“, sagt sie. „Es ist eine sehr schöne Sache, dass die Gemeinde schnell reagiert hat und zentrale Räumlichkeiten genutzt werden.“ Da ihre Tochter zur Risikogruppe gehört, wolle sie sichergehen, dass einem Besuch nichts im Wege steht.

Durchgeführt werden die PoC-Antigen-Tests von dem Ehepaar Dr. Barbara Blessmann und Dr. Helmuth Blessmann. Die beiden Ärzte sind bereits in Pension, wollten jedoch gern helfen. „Ich war froh, als die Gemeinde sich bei mir gemeldet hat“, sagt die Allgemeinmedizinerin.

Die ehemalige Kämmerin Jutta von Thile lässt sich auf das Corona-Virus testen. Quelle: Joice Nkaigwa

Wer sich testen lassen möchte, kann dies nach einer kurzen Anmeldung tun. Das Ergebnis kann dann nach 15 Minuten am linken Fenster der Räumlichkeiten erhalten werden. Wartende können die Zeit mit einem kurzen Spaziergang überbrücken, denn einen Warteraum gibt es nicht. Sollte der Andrang so groß sein, dass der ein oder andere keinen Schnelltest mehr durchführen lassen kann, wurden zur Sicherheit von der Verwaltung Selbsttest beschafft.

„Mir ist es wichtig, in unserer Gemeinde ein möglichst breites und niederschwelliges Testangebot anbieten zu können“, sagt Bürgermeister Jörg Jenoch. Neben dem Testangebot in der Bahnhofstraße, führt das Ehepaar zweimal wöchentlich Tests in den Kindertagesstätten der Gemeinde und in der Verwaltung durch.

Darüber hinaus plane die Verwaltung gemeinsam mit den Nachbargemeinden Schulzendorf und Zeuthen an einem mobilen Testangebot, dem Covimobil. Ab wann genau dies zum Einsatz kommen wird, ist jedoch noch unklar.

Andrang am ersten Testtag - viele Eichwalderinnen und Eichwalder nehmen das Angebot an. Quelle: Joice Nkaigwa

Von Joice Nkaigwa