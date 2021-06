Eichwalde

Der gemeinnützige Verein Freundeskreis Alte Feuerwache Eichwalde läutet wieder die Konzertsaison ein. Acht junge Musiker des Carl-Philipp-Bach-Gymnasium in Berlin präsentieren als „Rising Stars“ am Sonnabend, dem 5. Juni, klassische Kammermusik. Es kommen Werke von Platti, Rameau, Mozart, Beethoven, Haydn, Glière bis hin zu Tango mit Violine, Violoncello und Klarinette zur Aufführung.

Open-Air-Auftritt ist eine Premiere

„Wir hatten unser letztes Konzert im November. Das war wie die zwei vorangegangenen durch die Pandemieauflagen verkürzt. Dafür haben die Musiker zweimal hintereinander gespielt, um mehr Publikum daran teilhaben zu lassen“, erzählt Burkhard Fritz vom Vereinsvorstand. Wie seine Mitstreiter freut er sich sehr, dass nun wieder musikalische Veranstaltungen möglich sind. „Es ist in der 25-jährigen Geschichte unseres Vereins das erste Open-Air-Konzert.“ Es stünden 80 Sitzplätze auf dem Hof des Humboldt-Gymnasiums bei hoffentlich trockenem Wetter zur Verfügung. „Bei Regen würden wir in die Alte Feuerwache ausweichen.“

Plattform für junge Künstler

Burkhard Fritz betont, dass sich der Verein auf die Fahne geschrieben habe, auch junge Künstler zu fördern, indem er ihnen eine Plattform bietet. „Die jungen Musiker sind schon einmal vor zwei Jahren bei uns aufgetreten und sie waren richtig doll“, erinnert sich Fritz.

Den Kontakt hat Frank-Immo Zichner vermittelt. Er wird auch die musikalische Veranstaltung am 5. Juni moderieren. Zichner ist seit drei Jahren für die Programmgestaltung des Vereins verantwortlich. Der Pianist, der als Dozent an der Universität der Künste in Berlin lehrt, hat bereits auch selbst in der Feuerwache konzertiert.

Dorothea Schulze und Burkhard Fritz vom Vereinsvorstand freuen sich auf das Konzert mit den jungen Talenten. Quelle: Heidrun Voigt

Das Programm für das erste Halbjahr 2021 stand schon im vergangenen Jahr. Das jetzige Konzert sollte den Schlussakkord vor der Sommerpause setzen. Doch nun hat sich der Freundeskreis entschieden, den Juli und August durchzuspielen. Traditionell wird es am jeweils ersten Sonnabend im Monat ein Kammerkonzert geben.

Am 5. Juni geht es um 17 Uhr los. Karten zu 15 Euro, für Vereinsmitglieder zu 10 Euro und für Schüler/Studenten zu 4 Euro, gibt es in der Eichwalder Buchhandlung Komma. „Wer nicht zur Buchhandlung kommt, kann auch eine Mail an freundeskreis@eichwalde.net schicken. Die Karten werden dann an der Abendkasse hinterlegt. Dort gibt es auch noch eventuelle Restkarten“, rät Burkhard Fritz.

Einlass nach Corona-Regeln

Dorothea Schulze vom Vereinsvorstand bedankt sich stellvertretend für die Organisatoren beim Landkreis, der als Träger der Schule den Hof zur Verfügung stellt. Das Humboldt-Gymnasium befindet sich neben dem Kulturzentrum Alte Feuerwache, in der Bahnhofstraße 79. Die Veranstalter verweisen darauf: Vor dem Konzert müssen Besucher einen negativen Testnachweis vorlegen oder den Nachweis beider Impfungen (Impfausweis). Genesende sind negativ getesteten Personen gleichgestellt. Vorsichtshalber sollte ein Regenschirm mitgenommen werden, die Mundschutzmaske sowieso.

Von Heidrun Voigt