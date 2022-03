Eichwalde

Die Eröffnung der Ausstellung „Flügelschlag“ mit Arbeiten von Jessica Zappe setzte in der vergangenen Woche den Auftakt für das Projekt Tafelfreuden in Eichwalde. Rund 50 Besucher waren in die Alte Feuerwache gekommen, um die haarfeinen Zeichnungen von einheimischen Schmetterlingen und Käfern, die durch Detailtreue, Lebendigkeit und Plastizität beeindrucken, zu sehen. Susanne Thäsler-Wollenberg vom Kulturbeirat, die die Idee zur Ausstellung hatte, fühlte sich an die naturwissenschaftlichen Zeichnungen Alexander Humboldts erinnert.

Matthias Müller-Wurbs las zum Thema Insekten

Der Schauspieler Matthias Müller-Wurbs las zum Thema Insekten Gedichte und Texte von Christian Morgenstern bis zu Franz Kafka. Alexandra Rossmann umrahmte die Veranstaltung musikalisch auf einem von Jessica Zappe dekorierten Cembalo. Zu sehen ist die Schau noch bis zum 24. April, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr.

Die Eichwalder Tafelfreuden, die im Rahmen des Kulturland Brandenburg Projekts Lebenskunst stattfinden, beinhalten unter anderem eine Pflanzenbörse, Hochbeete für Schulen und Kitas sowie ein Festmahl in der Bahnhofstraße mit Speisen, die aus Gemüse oder Obst aus heimischen Gärten kreiert wurden. Die Thematik der Selbstversorgung, der Nachhaltigkeit und Diversität steht in Veranstaltungen und Vorträge auf dem Programm.

Von Heidrun Voigt