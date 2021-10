Eichwalde

Alles muss einmal ein Ende haben, das gilt selbst für die Dauerbaustelle am S-Bahnhof in Eichwalde. Eigentlich sollten die Arbeiten hier schon im Sommer 2019 beendet werden, doch bislang verzögerte sich das immer wieder.

Nun soll es jedoch vorangehen, wie die Gemeinde bekannt gibt. Denn ab Donnerstag beginnt man mit den Arbeiten an der neuen Personenunterführung, zudem soll der Oberbau endgültig in die richtige Form gebracht werden.

Dies wird jedoch während des laufenden Bahnbetrieb stattfinden, weswegen die zuständige Baufirma die Anwohner in einem Schreiben bereits im Vorfeld vor der aufkommenden Lärmentwicklung warnte.

Am 8. und 9. Oktober soll die verbliebene Hilfsbrücke ausgebaut werden, zudem werden die Gleise zurückgebaut. An den darauffolgenden Tagen bis zum 11. Oktober finden dann Erdarbeiten, sowie Gleisbauarbeiten und Stopfarbeiten statt.

Ein Gleis in Eichwalde während Bauarbeiten gesperrt

Für den gesamten Zeitraum der Bauarbeiten wird das stadteinwärts führende Gleis für den S-Bahnverkehr gesperrt. Der Verkehr in Richtung Berlin wird währenddessen über das normalerweise nur stadtauswärts führende Gleis stattfinden.

Die Personenunterführung kann während der Arbeiten weiterhin genutzt werden. Allerdings teilt die Gemeinde mit, dass es zu kurzzeitigen Sperrungen kommen kann. Aufgrund von Kranarbeiten kann es zudem im Bereich der August-Bebel-Allee Ecke Bahnhofstraße zu weiteren Einschränkungen kommen.

Die Rampe, die künftig einen barrierefreien Zugang zum Bahnhofstunnel bilden soll, wird demnächst fertiggestellt. Quelle: Nadine Pensold

Wie Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) auf Nachfrage mitteilt, soll die Behelfsbrücke dann zum 1. November komplett abgebaut werden. „Ich bin da frohen Mutes, dass es jetzt vorangeht“, so Jenoch. Kurz darauf soll dann die Rampe fertiggestellt werden.

Bereits im Sommer konnten die blauen Rohre, die durch die Gemeinde führten, abgebaut werden. Diese wurden aufgrund der Bauarbeiten an der Unterführung gebraucht. Da der neue Personentunnel deutlich tiefer liegt als der alte, musste der Grundwasserspiegel für die Tiefbauarbeiten abgesenkt werden. Ein Teil des abgepumpten Wassers wurde über die Rohre an die Hundebadestelle des Zeuthener Sees geleitet.

Aufzug erst für nächstes Jahr geplant

Einzig der Aufzug lässt dann noch bis voraussichtlich Sommer kommenden Jahres auf sich warten. Nun kann die Gemeinde aber endlich mit den Nachfolgeprojekten am Bahnhofsvorplatz beginnen. So soll zunächst der östliche Teil erneuert werden. Mit der Planung der westlichen Seite will man dann im Herbst beginnen, für diese ist eine Bürgerbeteiligung vorgesehen.

Fahrradfahrer müssen auf entsprechende Abstellanlagen vermutlich noch bis zum Sommer warten. Doch ein Ende der Bauarbeiten auf der Dauerbaustelle ist nun endlich in Sicht. Dabei kam es dort in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen und Stillstand.

In der Nachbargemeinde Zeuthen stehen die Arbeiten ebenfalls unter keinem guten Stern. Wie Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) auf Nachfrage von Nadine Selch (CDU) während er Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend erklärte, liegt dort kein aktueller Baulaufzeitenplan für die Baustelle am S-Bahnhof vor.

Wie ursprünglich geplant, wird der Bahnhof in Eichwalde also zuerst fertiggestellt. Wann es in Zeuthen so weit sein wird, bleibt offen. Sven Herzberger erklärte, dass die Gemeinde bereits im Austausch mit der Bahn sei.

Von Joice Saß