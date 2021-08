Eichwalde

Der Weg in die Selbstständigkeit ist kein leichter. Vor allem die andauernde Corona-Pandemie lässt viele davor zurückschrecken, ein eigenes Unternehmen zu gründen, denn viele Existenzen sind bereits an den monatelangen Schließungen durch den Lockdown gescheitert.

Doch für Manuela Jentzsch ist nun der perfekte Zeitpunkt gekommen, um einen lang gehegten Traum Wirklichkeit werden zu lassen. In der Bahnhofstraße in Eichwalde eröffnete sie am 16. Juni mit der Ella-Boutique in der Bahnhofstraße ihr erstes eigenes Geschäft.

Bereits seit ihrer Lehre arbeitet die Berlinerin im Einzelhandel und liebt die Arbeit mit Mode. „Für jeden gibt es das passende Kleidungsstück“, sagt Manuela Jentzsch. Für sie ist es immer wieder ein besonderer Moment, wenn die Kunden sich in den Sachen wohlfühlen und das Geschäft glücklich verlassen.

Den Gedanken, eine eigene Modeboutique zu eröffnen, trage sie schon lange mit sich, wie sie erzählt. Direkt nach ihrer Ausbildung arbeitete Manuela Jentzsch 20 Jahre bei der Warenhauskette Karstadt, die mittlerweile als Galeria Karstadt Kaufhof bekannt ist. Doch der Wunsch nach einem kleineren Geschäft war groß und so fing die Berlinerin an, in deiner Boutique in Schulzendorf zu arbeiten.

Hier verliebte sich die Verkäuferin in Land und Leute. „In Berlin ist alles sehr anonym“, sagt Manuela Jentzsch. „Ich komme aber gebürtig aus einer Kleinstadt und mag das Ländliche und die kommunikative Art der Leute.“

Ein Tipp brachte alles ins Rollen

Doch als der Lockdown kam, war ihre berufliche Zukunft, in Schulzendorf ungewiss. „Eine Kundin hatte mir erzählt, dass die Damenboutique in Eichwalde geschlossen wird“, erinnert sie sich zurück und der Gedanke, die Räumlichkeiten für ein eigenes Geschäft ließ sie nicht mehr los.

„Ich dachte mir nur, wenn nicht jetzt, wann dann und wurde von meiner Familie bestärkt, diesen Schritt zu gehen.“ Nachdem sie die Ruhe im Lockdown für Renovierungsarbeiten nutzte, konnte die Damen-Boutique dann Mitte Juli eröffnet werden und seitdem laufe das Geschäft sehr gut.

So musste Ware bereits mehrfach nachbestellt werden, wie Manuela Jentzsch erzählt. Neben sportlich eleganter Mode bietet sie in der Boutique auch Schmuck an. Für die Zukunft könnte sie sich auch Kooperationen mit lokalen Schmuckdesignern vorstellen, doch noch stehe sie am Anfang.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich bin richtig glücklich, diesen Schritt gemacht zu haben“, sagt die Inhaberin. „Das hätte ich bereut, wenn ich es nicht getan hätte.“ Von Montag bis Freitag ist Manuela Jentzsch von 10 bis 18 Uhr und Samstags nach Absprache, für ihre Kunden da.

Die Boutique in der Bahnhofstraße in Eichwalde Quelle: Joice Saß

Auch wenn der Inzidenzwert im Landkreis Dahme-Spreewald stetig steigt, so blickt sie positiv in die Zukunft. Denn auch, wenn die Pandemie allgegenwärtig ist, so hoffe sie doch, dass es nicht erneut zu einer Schließung des Einzelhandels kommen wird.

Von Joice Saß