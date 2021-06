Eichwalde

Nicht jeder kann von sich behaupten, den Bundespräsidenten als Patenonkel zu haben – Jeremiah schon. Der Knirps ist sieben Monate alt und hat sechs Geschwister. Am Dienstag bekamen die Eltern des kleinen Eichwalders von Bürgermeister Jörg Jenoch im Rathaus eine Urkunde und ein Patengeschenk in Vertretung des prominenten Patenonkels, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, überreicht.

Bürgermeister Jörg Jenoch überreichte Familie Talmon im Rathaussaal die Urkunde und das Patengeschenk des Bundespräsidenten. Quelle: Heidrun Voigt

Elisabeth und Friedrich Talmon waren mit ihren vier gemeinsamen Kindern gekommen. Sie freuten sich sehr, über die Ehrenpatenschaft, die die besondere Bedeutung von Familien und deren Nachwuchses für das Gemeinwesen betont.

Jeremiah schläft am Ende der Veranstaltung ein

Die Zwillinge Andreas und Elias (4) sowie der dreijährige Joshua waren ganz aufgeregt. Die Hauptperson dagegen schlief am Ende der Veranstaltung ein. Ihre drei Halbschwestern Sophia (18), Maisha (8) und Malka (7) konnten nicht an der Ehrung teilnehmen, da sie weit entfernt bei ihren Müttern wohnen. „Die Mädels winken uns von Weitem zu, haben sie versprochen. Ich erzähle Maisha und Malka, die in der Eifel leben, beim nächsten Video-Calling davon“, meint Friedrich Talmon.

„Es ist das erste Mal, dass ich solch eine Ehrenpatenschaft übergeben darf. Wenn wir Ihrer Familie helfen können, kommen Sie gern auf uns zu“, wandte sich der Bürgermeister an die Eltern. Die Kinder freuten sich besonders über das Holzspielzeug, das Jörg Jenoch ihnen im Namen der Gemeinde überreichte.

Ehepaar Talmon gründet Verein, um Schulen in Sambia zu helfen

Friedrich Talmon hat seine Frau Elisabeth 2015 in Sambia kenngelernt, als er dort eine Schule aufbauen wollte. Zusammen mit der Sambierin hat er diese Idee weiterentwickelt und das Paar hat einen gemeinnützigen Verein gegründet, der mit Unterstützung von Entwicklungshilfegeldern verschiedene Projekte in dem afrikanischen Land realisiert.

Vor einigen Jahren ist der 58-Jährige, der in Charlottenburg als Religionslehrer arbeitet, aus Berlin nach Königs Wusterhausen gezogen, um mehr im Grünen zu sein. Seit drei Jahren lebt er mit seiner Familie in Eichwalde. Wenn Elisabeth Talmon, wie kürzlich, für vier Wochen nach Afrika reist, um dort für den Verein ein neues Projekt auf den Weg zu bringen, hat ihr Mann hier alle Hände voll zu tun.

Die Waschmaschine läuft jeden Tag

Zum Ende der Veranstaltung schlief der kleine Jeremiah ein. Quelle: Heidrun Voigt

„Frühstück für die drei machen und das Fläschchen fürs Baby, so beginnt der Morgen. Die Waschmaschine und die Spülmaschine laufen jeden Tag. Mittags gibt es Vorgekochtes oder auch mal Fertiggerichte“, erzählt Friedrich Talmon. Er verrät, dass er das Baby meist nach afrikanischer Art auf dem Rücken trage, wenn er mit den Kindern allein ist, und alles so gut zu händeln sei. Dennoch: „Ich war froh und glücklich, als meine Frau vor zwei Wochen wieder aus Afrika zurück war. Das war eine Erlösung“, gesteht der Vater lachend.

Wichtig ist ihm, sich auch ausreichend spielerisch mit den Kindern, die übrigens bilingual aufwachsen, zu beschäftigen. Puzzeln und Legobauen stehen bei den Knirpsen hoch im Kurs.

Friedrich Talmon betont, dass er bei seiner Frau besonders deren Kraft und Durchhaltevermögen bewundere. Kraft schöpfen der studierte Theologe und die 31-jährige Akademikerin auch aus ihrem christlichen Glauben. Sie gehören der Afrikanischen Freidenkerkirche in Berlin an.

Seit 1949 wurden übrigens insgesamt rund 81.700 Ehrenpatenschaften durch den Bundespräsidenten übernommen Im Jahr 2020 waren es 449.

Von Heidrun Voigt