Eichwalde

Nach dem monatelangen Lockdown kann die Gastronomie wieder Gäste empfangen und bewirten. Auch im Café Josef in Eichwalde ist die Freude über das wieder aufgenommene Geschäft groß. Für seine Gäste hat Inhaber Josef Maier ein neues kulinarisches Highlight in seinem Sortiment aufgenommen.

Seit Freitag werden in seinem Café in der Bahnhofstraße Törtchen von Patissier René Klinkmüller angeboten. Der Luckauer ist Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft der Köche und konnte bereits viele Preise gewinnen, darunter Gold bei Olympiade der Köche.

Zudem ist er als Juror und Berater tätig, wie etwa für die Sat.1-Show „Das große Backen – die Profis“. Dort unterstützt er die Redaktion hinter der Kamera, verfasst die Aufgaben der Teilnehmer und organisiert die Materialien für die Wettkämpfe.

Doch seine Leidenschaft ist die Produktentwicklung. „Die Kombination von Geschmack macht den Reiz für mich aus“, erklärt René Klinkmüller. Er selbst probiert sich immer wieder an neuen Kreationen in der von seinen Eltern gegründeten Bäckerei und Konditorei Klinkmüller im Spreewald.

Beim Anblick der filigran gearbeiteten Dessertörtchen von dem Patissier wird deutlich, dass er viel Liebe in Details steckt. So wird jedes seiner Produkte mit einem Namensschild aus Schokolade verziert. Und auch der Arbeitsaufwand für die Törtchen ist enorm. Drei Tage wird für die Herstellung der Desserts benötigt.

Immer wieder habe er Anfragen für die Dessertörtchen von Gastronomen erhalten, erzählt er. Um in den Cafés und Restaurants die gleiche Produktqualität gewährleisten zu können wie in seiner Konditorei, tüftelte der Patissier lange an der richtigen Rezeptur. „Nach zehn Jahren kann ich sagen, dass es funktioniert“, sagt René Klinkmüller freudestrahlend.

Nach Lockdown optimistischer Start in die Zukunft

So produziert er gemeinsam mit seinem Team die Törtchen, die er tiefkühlt und dann an die Gastronomen verschickt. Josef Maier ist nun einer von ihnen. Während er geschäftlich in Luckau war, trieb es ihn zufällig in die Bäckerei Klinkmüller.

Der Hotelier war sofort angetan von den Dessertörtchen und kam ins Gespräch mit dem Inhaber, der ihm von der Zusammenarbeit mit Restaurants und Cafés erzählte. „Wir sind ein zu kleines Team für die Selbstherstellung“, räumt Josef Maier ein und freut sich, die Klinkmüller-Törtchen bei sich anbieten zu können.

Die Wiederaufnahme des Geschäfts im Café kommt für den Inhaber einer Neueröffnung gleich. Auch wenn die Hotelgäste des Port Inns in den Räumen frühstücken, wurde der Geschäftsstillstand für weitere Investitionen genutzt.

Neben einer Lüftungsanlage, die im Café Josef für saubere Luft sorgt, sorgen nun Dachterrasse und ein Zelt für weitere Sitzplätze im Außenbereich. Darüber hinaus entsteht aktuell ein Anbau an das Hotel, um mehr Kapazitäten für Übernachtungsgäste zu schaffen.

„Wir glauben an die Zukunft“, sagt Josef Maier optimistisch. Auch wenn die Corona-Pandemie und der lange Lockdown die Gastronomie und Hotellerie deutschlandweit schwer getroffen hat und viele Unternehmer zur Schließung zwang, konnte Maier seine Mitarbeiter halten.

Nun ist die Hoffnung groß, wieder viele Freunde der gehobenen Küche im Café Josef begrüßen zu können – auch wegen der Klinkmüller-Törtchen. Neben Klassikern wie Schokomousse, können sich die Gäste auf Geschmackskombinationen wie Mango-Passionsfrucht und Himbeer-Lavendel freuen. Zudem werden weiterhin selbst gemachter Blechkuchen und Eistorten angeboten.

Von Joice Saß