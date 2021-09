Eichwalde

Ein gelber Radlader verteilt einen riesigen Sandberg am Ufer der Badewiese in Eichwalde. Frauen und Männer ebnen mit Harken die tiefen Radspuren. Zuvor haben sie das Ufer von allerlei Unrat, vor allem Zigarettenkippen, sowie die Fläche bis zur Straße gereinigt.

Am Samstag hatte die Gemeinde Eichwalde zum großen Aufräumen aufgerufen. Die Aktion fand im Rahmen des World Cleanup Days statt, der größten Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. Klimaschutzmanagerin Nadine Lindemann hat die Aktion an der beliebten Badestelle mit anderen zusammen organisiert.

„Der Tag soll Aufmerksamkeit für die Umwelt schaffen und zeigen, dass man auch im Kleinen durch eigenes Handeln etwas bewegen kann“, stellte die junge Frau fest. Wenn die Kinder Sandburgen bauen und diese mit gefundenen Zigarettenkippen dekorieren, das sei einfach nicht schön, sagte sie. Der Meinung war auch Dana Baumgart, die mit ihrem vierjährigen Sohn beim Säubern half.

Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch packte mit an

Auch Männer vom Bauhof waren im Einsatz, hatten Geräte und Eimer mitgebracht und kümmerten sich um die Entsorgung. Bürgermeister Jörg Jenoch packte tatkräftig mit an. Der Rathauschef zeigte sich ein bisschen enttäuscht. Er hatte eine größere Beteiligung erwartet, räumte aber ein, dass das regnerische Wetter sicher einen Anteil daran habe. Knapp zwanzig Erwachsene und Kinder auf der Badewiese und zehn Leute der Kirchengemeinde Eichwalde ließen sich vom zeitweisen Regen aber nicht abhalten.

Letztere starteten von der Kirche am Händelplatz Richtung Grenzstraße, um dort den Waldrand zu säubern. Anschließend kamen auch sie zum Zeuthener See. Einer von ihnen war der 14-jährige Timo Pätsch. „Ich habe Verpackungen, Masken, Glasflaschen und noch anderen Müll aufgesammelt. Ich finde das überhaupt nicht gut, dass der Umwelt – egal wie – geschadet wird“, stellte der Gymnasiast fest.

Umweltquiz lockte mit Gutscheinen für Eichwalder Geschäfte

Auf der Badewiese konnten sich alle mit Kuchen, den die Eichwalder Seniorinnen gebacken hatten, und Kaffee stärken. Die Kinder vom Hort hatten auch eine herbstliche Tischdekoration für die fleißigen Helfer gebastelt. Ein Umweltquiz lud alle ein, ihr Wissen zu überprüfen. Als Preise winkten drei Einkaufsgutscheine für Geschäfte in der Bahnhofstraße in Eichwalde. Der Anglerverein, der an der Badewiese sein Domizil hat, unterstützte die Aktion, indem Mitglieder für die Teilnehmer grillten.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rund um das Eichenpark-Stadion sorgten Sportgruppen des Ajax Eichwalde 2000 e. V. für Sauberkeit. „Wir sind etwa 20 Leute. So clean wie jetzt war es hier noch nie“, meinte Herbert Boeck lachend. Für den Mann und seine engagierten Mitstreiter war klar, dass sie im nächsten Jahr zum World Cleanup Day wieder dabei sein werden. Und das stand auch für die Helfer auf der Badewiese fest.

Von Heidrun Voigt