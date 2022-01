Eichwalde

Sie hat Rost und Staub angesetzt und macht auf den ersten Blick nicht den Eindruck, dass sie bemerkenswert wäre. Aber die alte Dezimalwaage, die zurzeit noch neben Baumaterial auf der Bahnhofsbaustelle in Eichwalde steht, ist etwas Besonderes.

Zurzeit wird die Dezimalwaage auf dem Baugelände zwischengelagert. Quelle: Heidrun Voigt

Ortschronist Wolfgang Flügge freut sich über das historische Stück, bedauert aber, dass es nicht ausgestellt werden kann. Quelle: Heidrun Voigt

Sie stammt von 1897/98, schätzt Ortschronist Wolfgang Flügge. Die Waage befand sich in dem historischen Bahnhofshäuschen, das mit dem Bahnhof 1898 eröffnet wurde. Dort versah sie viele Jahrzehnte ihren Dienst.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde das Gebäude entkernt und soll voraussichtlich abgerissen werden. „Der Chef des Betriebshofes hat sich bei mir gemeldet und gefragt, ob der Heimatverein an der Waage Interesse habe. Ja, klar. Das Ding hat eine Menge Geschichte auf dem Buckel“, berichtet der Ortschronist. Er erzählt, dass es früher „kleine Güterbewegungen“ auf dem Bahnhof gab. Pakete für Geschäfte und Unternehmen sowie auch von Einwohnern verschickt und empfangen wurden.

Letzte eichamtliche Prüfung 1937

Durch Dezimalwaagen wurde das Wiegen vergleichsweise großer Massen damals wesentlich erleichtert. Die schweren Sachen mussten nicht mehr in die Höhe gehoben werden, sondern wurden auf eine bodennahe Platte gelegt. Die etwas kompliziert aussehende Mechanik der Dezimalwaage bewirkt, dass das Gewicht des Wägegutes durch zehnmal kleinere Gewichte ausgeglichen wird. An der Eichwalder Waage sind zwei eichamtliche Prüfungen vermerkt. Die letzte erfolgte 1937.

Kein Ausstellungsraum für Waage und andere Exponate

„Ich kann mich noch erinnern, wenn wir zum Zelturlaub an die Ostsee gefahren sind, haben wir Pakete mit unserer Ausrüstung im Bahnhof losgeschickt und nach dem Urlaub dort auch wieder abgeholt“, erzählt Burkhard Fritz. Der Eichwalder weiß noch, dass die Waage in den Boden eingelassen war. Auch Fritz wünscht sich, dass das alte Stück für die Gemeinde erhalten bleibt. „Wir haben im Ortsarchiv leider keinen Platz mehr und wissen nicht, wohin damit. Leider werden wir auch in absehbarer Zeit keinen Raum haben, wo wir die Waage und andere Dinge ausstellen können“, bedauert Wolfgang Flügge sehr.

Von Bauamtsleiterin Claudia Weiß war zu erfahren, dass in Gesprächen mit der Deutschen Bahn signalisiert wurde, dass die Kommune die Waage, deren Eigentümer die Bahn ist, bekommen könne. „Es gibt noch eine interne Abstimmung der DB Station & Service. Wenn dies erfolgt ist, werden wir uns zeitlich abstimmen“, sagt die Bauamtsleiterin. Die Dezimalwaage soll dann vom Betriebshof abgeholt und gelagert werden.

Von Heidrun Voigt