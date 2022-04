Eichwalde

Keine geraden Wände, eine Unzahl an Fenstern, die regelmäßig geputzt werden müssen, damit es in den Zimmern hell bleibt sowie rostiger Stahl, der ersetzt werden muss: Seit mehr als 30 Jahren sanieren Jutta (62) und Wolfram (64) Schleicher ihr Zuhause, den Wasserturm in Eichwalde. Das außergewöhnliche Bauvorhaben ist eine Lebensaufgabe. Und obwohl es im Turm immer etwas zu tun gibt, können sich die Schleichers nicht vorstellen, woanders zu wohnen.

Der alte Wasserturm von Eichwalde ist schon von Weitem nicht zu übersehen. Mit seinen 44 Metern Höhe überragt er fast alles andere im Ort, nur die evangelische Kirche ist höher. Von der Fertigstellung des Turmes 1913 bis zum Zweiten Weltkrieg war der Wasserturm in Betrieb. Er versorgte die Gemeinde Eichwalde und umliegende Orte sowie Teile von Berlin. Anschließend stand der Turm leer und verfiel.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wasserturm Eichwalde stand mehr als 40 Jahre leer

Bis 1986 die Schleichers kamen. Das junge Paar lebte damals mit seinen zwei Kindern in Blankenfelde und war auf der Suche nach Wohnraum, zu DDR-Zeiten ein knappes Gut. Auf einer Radtour am Wochenende kam die Familie auch am alten Wasserturm in Eichwalde vorbei. Schon als kleiner Junge kannte Wolfram Schleicher das marode Bauwerk. Seine Eltern waren 1969 mit ihm nach Schmöckwitz gezogen. Mit dem Fahrrad fuhr er täglich auf dem Schulweg am alten Wasserturm vorbei.

Der alte Wasserturm von Eichwalde ist schon von Weitem nicht zu übersehen. Mit seinen 44 Metern Höhe überragt er alles andere im Ort. Quelle: Josefine Sack

„Wir fanden es schade, dass der Turm verfällt“, erinnert sich Wolfram Schleicher. Der Gedanke, dem Wasserturm neues Leben einzuhauchen, war geboren. Der Turm gehört zum Trinkwassereinzugsgebiet von Eichwalde. Als das Paar beim Wasserwerk nachfragte, wurden Jutta und Wolfram Schleicher belächelt. Die Schleichers waren nicht die ersten, die den Turm zum Zweck des Eigenbedarfs besichtigen wollten. Im Gegensatz zu vorherigen Interessenten ließen sie sich vom Blick ins Innere aber nicht abschrecken – obwohl die hohle, 20 Meter hohe und verdreckte Röhre nach Arbeit roch. „Das war wie im Taubenschlag. Die Treppe war voll von Nestern“, erinnert sich Wolfram Schleicher. Fast zehn Kubikmeter Taubenmist und Dreck karrten die Schleichers zu Beginn aus dem Turminneren.

Wasserturm-Sanierung trotz Baustoffmangel und Bürokratie

„Ein bisschen verrückt muss man schon sein“, sagt Jutta Schleicher über sich und ihren Mann. Dass das Paar das Experiment wagte, liegt vielleicht auch daran, dass er Bauingenieur ist und sie Hydrologin. Weder der Baustoffmangel zu DDR-Zeiten noch die Bürokratie konnten die Schleichers bei ihrem Vorhaben stoppen.

Gemütlich: Wolfram Schleicher in seinem 12-eckigen Wohnzimmer. Im Hintergrund sieht man ein Faltboot, an dem der Hobbypaddler gerade tüftelt. Quelle: Josefine Sack

Während die zuständigen Behörden noch prüften, ob und wie der Turm an das Paar verkauft werden könnte, legten Jutta und Wolfram Schleicher 1988 los. Als erstes musste das Dach abgedichtet werden. Für die Sanierung nahmen beide ihren Jahresurlaub. „Das Gerüst haben wir uns zusammengeborgt“, erinnert sich Wolfram Schleicher. Weil Baumaterial knapp war, kamen neben Ziegeln des alten Turms auch Restziegel, etwa von der evangelischen Kirche in Eichwalde, zum Einsatz. Gesichert über Gerüstbaugurte, die an den Dachbalken festgebunden waren, deckte er zusammen mit Freunden der Jungen Gemeinde in schwindelerregender Höhe das Dach neu.

Einzug in den Eichwalder Wasserturm im Dezember 1996

Bis Familie Schleicher den alten Wasserturm ihr Eigen nennen durfte, verging ein weiteres Jahr. 1990, ein Jahr nach dem Mauerfall, erhielten die Schleichers dann eine Baugenehmigung zum Ausbau des Turmes. Fortan widmeten sie jede freie Minute dem Ausbau. Dabei gingen sie von unten nach oben vor. Sie zogen Stahlbetondecken ein, tüftelten an der Treppenkonstruktion, verkleideten die Wände mit Holz, bauten zwei Bäder und die Heizungsanlage ein und verstrichen Unmengen an Farbe – alles in Eigenleistung.

„Am 12. Dezember 1996 haben wir zum ersten Mal im Rohbau auf Matratzen geschlafen“, erinnert sich Jutta Schleicher. Seither leben die Schleichers in ihrem Turm-Haus, das sich über drei Wohnetagen erstreckt. Längst sind die Kinder ausgezogen. Der Bau aber geht weiter.

Der Traum vom Turm-Haus ist eine Lebensaufgabe

„Das ist wie ein Stabil-Baukasten“, sagt Wolfram Schleicher. Immer wieder gibt es etwas zu reparieren. 2005 musste das Dach samt Dachkasten und Regenrinne erneuert werden. „Ich habe jeden Ziegel mit Edelstahlschrauben und Silikon gesichert, damit bei Stürmen nichts runterkommt“, erzählt der 64-Jährige stolz. Eine Sisyphusarbeit, die Monate dauerte. Vor zwei Jahren musste der Ingenieur die Tragkonstruktion des Rundgangs und die Turmspitze erneuern. Nun nagt der Rost am alten stählernen Wasserkessel.

Von der Fertigstellung des Turmes 1913 bis zum Zweiten Weltkrieg war der Wasserturm in Betrieb. Er versorgte die Gemeinde Eichwalde und umliegende Orte sowie auch Teile von Berlin. Anschließend stand der Turm leer und verfiel. Quelle: Josefine Sack

Das Leben im Turm-Haus erfordert nicht nur Geschick und Kreativität, sondern auch eine Riesenportion körperliche Kraft und Durchhaltevermögen. Ob er nicht manchmal die Nase voll hat vom Dauersanieren? Wolfram Schleicher winkt ab und lächelt. Das „Basteln“, wie er sagt, mache ihm Spaß. „Man darf bloß nicht darüber nachdenken, wann oder ob man fertig wird.“

Von Josefine Sack