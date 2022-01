Eichwalde

Zwei Frauen verständigten am Sonntagnachmittag die Polizei: Am Bahnhof Eichwalde wollte ein Pärchen ihnen die Handys stehlen. In einem Fall klappte das. Die Täter hielten den Frauen einen Zettel mit einem Spendenaufruf hin, griffen dann unbemerkt in die Taschen und flüchteten. Sie drückten eine Frau (37) gegen eine Wand, sie blieb unverletzt.

Von MAZonline