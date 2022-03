Eichwalde: Friedensandacht am Freitag

Eichwalde

Die evangelische Kirchengemeinde Eichwalde entschloss sich angesichts des Krieges in der Ukraine dazu, jeden Freitag zu einer Friedensandacht einzuladen, heißt es in einer Pressemitteilung. Jeweils um 18 Uhr wird die Kirche geöffnet, um mit Texten und Musik der Opfer des Krieges sowie der inzwischen schon in die Millionen Flüchtlinge zu gedenken und zum Einhalt des Krieges zu beten. Jeder, jede ist zu diesen Andachten eingeladen.

Friedensgebete in Miersdorf und Schmöckwitz

In den evangelischen Sprengelgemeinden Miersdorf finden diese Friedensgebete immer mittwochs um 18.30 Uhr und in Schmöckwitz dienstags um 18 Uhr statt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf den Plakaten verwenden die Eichwalder und Miersdorfer Christen den Schmetterling mit den ukrainischen Nationalfarben. Den hat die Eichwalder Künstlerin Jessica Zappe für ihre derzeit in der Eichwalder Alten Feuerwache präsentierten Ausstellung gezeichnet.

Von MAZonline