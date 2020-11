Eichwalde

Diese Entscheidung war eindeutig. Auf der Sitzung der Gemeindevertretung von Eichwalde votierten die Mitglieder jetzt einstimmig gegen eine Rückzahlung von Altanschließerbeiträgen. Somit wird der Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) angewiesen, zukünftig auf Verbandsversammlungen des Märkischen Abwasser- und Wasserzwecksverbandes (MAWV) dementsprechend zu stimmen. „Die große Hoffnung ist nun, das ganze Thema damit zu beenden“, erklärt Jenoch auf MAZ-Nachfrage. Das Problem sei schlichtweg nicht allen gerecht werden zu können, egal in welche Richtung entschieden werde. „Bei dem Thema gehen die Emotionen einfach hoch.“

Zudem wäre eine Rückzahlung auch eine teure Angelegenheit für die Gemeinde. Denn die Auszahlung der Erschließungsbeiträge könnte auf die Kommune umgelegt werden. In Summe wären das 525.996 Euro, die Eichwalde dann zahlen müsste, laut einer Stellungnahme des Verbandsvorstehers des MAWV. In den Finanzplänen der kommenden drei Jahre ist das Geld jedoch nicht vorgesehen. So heißt es in der Beschlussvorlage dazu, dass andernfalls die finanzielle Stabilität des Zweckverbandes in Gefahr gebracht werden könnte und dies hätte womöglich eine erhebliche Zahlungsverpflichtung der Gemeinde gegenüber des MAWV zur Folge.

Haushalt der Gemeinde beschlossen

Von den Gemeindevertretern wurde zudem der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. 3,4 Millionen Euro will die Kommune 2021 investieren. Von dem Geld soll unter anderem ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr gekauft und der Bahnhofsvorplatz an der Heinrich-Heine-Allee umgestaltet werden. Die Arbeiten zu diesem Projekt müssen im nächsten Jahr starten, da die dafür akquirierten Fördergelder einen Baustart bis dahin vorsehen. Dieser ist jedoch abhängig von der Pannenbaustelle am S-Bahnhof, die nach derzeitigen Einschätzungen 2021 fertiggestellt werden soll. Ein weiteres Problem ist der Personalmangel in der Verwaltung. Das Geld ist da, aber es fehlt schlicht an Fachkräften. So wird ab dem kommenden Jahr ein Mitarbeiter für Informationstechnik, sechs Erzieher und ein Sachbearbeiter gesucht.

