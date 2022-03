Eichwalde

Die Erweiterung der Humboldt-Grundschule in Eichwalde könnte ein Vorzeigeprojekt für die ganze Region werden. Seit mehr als fünf Jahren ist eine Entlastung der Schule wegen der hohen Schülerzahlen im Gespräch. Für einen Erweiterungsbau gab es eine europaweite Ausschreibung.

Die Variante in Holzmodulbauweise kostet rund 1,3, Millionen weniger als die Klimahüllen-Variante. Quelle: petzi+petzi

In einer gemeinsamen Sitzung des Ortsentwicklungs- und Sozialausschusses wurden in dieser Woche zwei Varianten vorgestellt und diskutiert. „Bitte priorisieren Sie einen Entwurf, welchen wir in der nächsten Gemeindevertretersitzung weiterverfolgen, in die nächste Leistungsphase bringen sollen“, bat Bürgermeister Jörg Jenoch.

In den Zylinder befinden sich die Unterrichtsräume, eine Mensa, Fahrstuhl und Treppe. Quelle: petzi+petzi

Zwei Varianten für Schule in Eichwalde

Tabea Fitzke vom Oranienburger Architekturbüro Petzi+Petzi erläuterte eine Variante in Holzmodulbauweise, die als quaderförmiger Bau mit Holzverkleidung ausgeführt wird. Dirk Preissl von der TU Berlin stellte der Modul-Lösung eine Klimahüllen-Variante gegenüber. „Mit der Konstruktion schafft man zum einen ein fast energieautarkes Gebäude, das zudem gegen den Lärm der Flugzeuge geschützt ist“, sagte der Diplomingenieur.

Eichwalde: Amphitheater im Außenbereich

Der Entwurf umfasst fünf Zylinder, die sich zum Teil über drei Ebenen erstrecken. Ein „Treppenhaus“, ein Unterrichtsraum für Kunst und einer für Musik sind vorgesehen. Die Räume lassen sich jeweils mit Terrassen verbinden. Die Mensa, die als Veranstaltungsraum genutzt werden kann, ist mit einem Amphitheater im Außenbereich erweiterbar. Eine Klimahülle aus Glas und Stahl, die ähnlich wie ein Gewächshaus funktioniert, überspannt die zylindrischen Raumkörper aus Holz und Glas.

Die Bauzeit der beiden Varianten geben die Planer bei der Modulbauweise mit 19 Monaten und bei der Klimahülle mit 24 Monaten an. Die Kosten für den Nullenergiebau, die Klimahülle, sind mit rund 5,3 Millionen Euro 1,3 Millionen Euro höher als die der Modulvariante. „Dem stehen aber die Betriebskosten und die höhere zu erwartende Dauerhaftigkeit der Gebäude gegenüber“, argumentierte Preissl. Die „Lebenserwartung“ des Modulbaus liegt laut Planer bei 20 bis 40 Jahren und die der Klimahüllen-Variante bei 50 bis 120 Jahren. Energetisch sind sie mit einem Passivhaus beziehungsweise mit einem Null-Energiehaus vergleichbar. „Wir haben die Amortisierung der Mehrkosten bei der Klimahülle berechnet. Nach 30 Jahren sind wir angekommen“, so Preissl.

Klimahülle für Schulerweiterungsbau in Eichwalde

Die Ausschussmitglieder wollten wissen, ob bei der Klimahüllen-Variante eine Klimaanlage entfalle. Was bejaht wurde. Es gab Fragen nach der Störanfälligkeit und dem Wartungsaufwand. „Ein Elektromotor ist für die gesamte Glasfassade zuständig. Und wenn ein Lüftungselement mal ausfällt, gibt es die Möglichkeit, die Tore der Glasfassade zu öffnen“, erläuterte der Diplomingenieur.

Eichwalder Schulleiter Lars Teichmann hält Plädoyer für Klimahülle

Schulleiter Lars Teichmann hielt nach der Präsentation der Varianten ein Plädoyer für die Klimahülle. „Wir sollten den Kindern eine schulische Heimat bieten und nicht nur die Kosten im Kopf haben. Die Zukunftsfähigkeit eines solchen Baus ist gefragt. Er hat eine Signalwirkung, die Kinder lernen in modernen Formen“, appellierte Teichmann an die Ausschussmitglieder. Er betonte, dass die Klimahülle das Konzept einer flexiblen Unterrichtssituation und Pausengestaltung unterstütze.

Kämmerin Karolin Langner gab zu bedenken, dass der Bau über einen Kredit finanziert werden müsse und man sich dann andere Sachen nicht leisten könne. Nach dem Lob für beide Varianten und vielen Fragen nach technischen Details entschieden sich die Mitglieder beider Ausschüsse mit einer Enthaltung für die Klimahülle.

