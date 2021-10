Eichwalde

Die Bibliothek in Eichwalde wurde vor 120 Jahren vom Lehrer Willi Schwab gegründet. Daran erinnert eine Tafel, die am Samstag an der Bibliothek in der Grünauer Straße 54 enthüllt wurde. „Zuerst handelte es sich um eine Schulbibliothek, aus der aber sehr schnell eine Volksbücherei wurde. Die Ausgabe erfolgte anfangs durch den Lehrer selbst mit Unterstützung von Schülerinnen samstags“, erzählte Ortschronist Wolfgang Flügge.

Lehrer betreute Bibliothek bis 1919 ehrenamtlich

Er betonte, dass Willi Schwan die Bibliothek bis 1919 ehrenamtlich betreute. Erst dann beschlossen die Gemeindevertreter, ihm die eingehenden Lesegebühren als Aufwandsentschädigung zu überlassen. Im Jahr 1925 hatte die Bücherei 150 Leser. Insgesamt 1.000 Bücher umfasste der Bestand 1929. Willi Schwan engagierte sich auch nach seinem Ruhestand 1930 in der Einrichtung ehrenamtlich weiter.

Bibliotheksleiterin Regina Müller und ihre Mitarbeiterin Beate Theylich freuen sich über die Tafel mit der Historie neben ihrem Fenster. Regina Müller arbeitet seit 32 Jahren in der Einrichtung. Seit 1992 leitet sie diese. Sie erzählt, dass die Bibliothek im Jahr 2000 die Räume in der Grünauer Straße bezogen habe. Zuvor befand sie sich in der Bahnhofstraße 8 und davor im Keller des Rathauses. Heute bietet die Eichwalder Bibliothek auf 160 Quadratmetern rund 13.000 Medien, die von Büchern über DVD und CD bis zu Brettspielen reichen. Hinzu kommen E-Books.

Von Heidrun Voigt