Eichwalde

Zahlreiche Insekten werden am 4. März in die Alte Feuerwache Eichwalde einziehen. Holzbiene, Pinselkäfer, Schillerfalter, Brauner Bär, Hummel, Moschusbock, Kaisermantel und andere gehören dazu. Es sind haarfeine Darstellungen, die durch Detailtreue, Lebendigkeit und Plastizität beeindrucken.

Auf diesem Muselaar, das Jessica Zappe bemalt hat, wird zur Ausstellungseröffnung musiziert. Quelle: Heidrun Voigt

Jessica Zappe hat die Tierchen kunstvoll mit Farbstiften zu Papier gebracht. Jede Kopfbewegung, Beinstellung, jeden Flügelschlag hat die Eichwalderin genau beobachtet und ihre Sicht umgesetzt. „Ich fand Insekten schon immer interessant. Mancher findet sie eklig, aber sie sind wirklich schön. Man muss sich nur Zeit nehmen, sie genau anzuschauen“, sagt die Zeichnerin.

Cembali als Auslöser für Interesse an Insekten

Zur Darstellung dessen, was kreucht und fleucht, ist die Frau, die Mathematik und Physik auf Lehramt studiert hat, über Cembali gekommen. Seit mehr als zehn Jahren gehen die von ihr gestalteten Instrumente in alle Welt, unter anderem nach Australien und Amerika. Sie bemalt sie aufwendig. Es ist der letzte Schritt – gewissermaßen die Veredelung – eines jeden nach Jahrhunderten alten Plänen gebauten Cembalos.

Ihre Deckel sind mit Landschaften oder Stillleben bemalt. An den Gehäuseseiten tragen sie kunstvolle Blattgoldauflagen in Form von Ranken und Blättern. Auf dem Resonanzboden befinden sich Blüten, Früchte, Vögel – und Insekten. Durch die Bemalung der Resonanzböden mit den filigranen Tieren hat Jessica Zappe diese für sich entdeckt.

Diese Streifenwanze gehört zu den Arbeiten, die in der Ausstellung gezeigt werden. Quelle: Heidrun Voigt

Nicht ganz unschuldig ist auch ihr Mann, der Hobbyentomologe ist und durch den sie zu der Dekorierung von Cembali kam. Andreas Zappe wird auch die Laudatio zur Vernissage halten. „Die Ausstellung ist so konzipiert, dass nur Insekten aus der unmittelbaren Umgebung Eichwaldes gezeigt werden. Der deutsche und lateinische Name und welche Futterpflanzen sie beziehungsweise ihre Raupen und Larven brauchen, werden neben den Bildern stehen“, sagt die Künstlerin.

Haarfein und detailgetreu zeichnet die Künstlerin die Insekten wie diesen Gartenlaubkäfer. Quelle: Heidrun Voigt

Anregungen für Gestaltung von Gärten in Eichwalde

Sie hofft, dass die Besucher Anregungen mitnehmen und vielleicht ihren Garten bewusster mit Blick auf Käfer und Co. gestalten. Das Laub liegen lassen, den Rasen nicht so häufig mähen, Brennnessel für Schmetterlinge – all das würde unter anderem helfen, die Artenvielfalt zu bewahren. Davon ist Jessica Zappe überzeugt. „Viele kennen unsere Insekten gar nicht und man kann nur schützen, was man kennt.“ Die Zeichnerin hofft, dass ihre Makrodarstellungen der kleinen Tiere die Aufmerksamkeit für diese erhöhen.

Jessica Zappe arbeitet seit einem halben Jahr für ihre Ausstellung in Eichwalde. Quelle: Heidurn Voigt

Projekt „Lebenskunst“ vom Kulturland Brandenburg

Insektenvielfalt und damit ökologisches Gärtnern, die Bewahrung von alten Kulturpflanzen und Diversität im Garten strebt auch die Gemeinde Eichwalde an. Die Ausstellung, initiiert vom Kulturbeirat Eichwalde mit Unterstützung der Gemeinde, bildet den Auftakt zu dem Projekt „Tafelfreuden“. Dieses beinhaltet unter anderem eine Pflanzenbörse, Hochbeete für Schulen und Kitas und ein Festmahl in der Bahnhofstraße mit Speisen, die aus Gemüse oder Obst aus heimischen Gärten kreiert wurden.

Kulturland Brandenburg mit „Lebenskunst“ Vom 20. Mai bis 30. Dezember 2021 werden landesweit rund 50 Projekte im Rahmen des Kulturland-Themenjahres realisiert. Zahlreiche Akteure aus der Dahmeland-Fläming-Region beteiligen sich. Mit dabei sind der Verein „Halbe Welt“ in Halbe, der Baruther Verein „I-KU – Institut zur Entwicklung des ländlichen Kulturraums e.V.“, die Ausstellung „Spektrale“ des Landkreises Dahme-Spreewald, die Gemeinde Eichwalde mit „Tafelfreuden“, das Niederlausitzmuseum Luckau, die Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf und das Museum des Teltow in Wünsdorf.

Auch die Thematik der Selbstversorgung und der Nachhaltigkeit soll reflektiert werden. Dazu stehen verschiedene Veranstaltungen und Vorträge auf dem Programm. Das Vorhaben ist Teil des Projekts „Lebenskunst“, das das Kulturland Brandenburg entwickelt hat.

Zur Eröffnung der Ausstellung „Flügelschlag“ am 4. März um 18 Uhr, wird Alexandra Rossmann auf einem von Jessica Zappe dekorierten Cembalo spielen. Der Schauspieler Matthias Müller-Wurbs liest zum Thema Insekten Gedichte und Texte.

Die Ausstellung „Flügelschlag“ ist bis zum 24. April in der Alten Feuerwache, Bahnhofstraße 79, in Eichwalde zu sehen. Geöffnet ist an Freitagen, Samstagen und Sonntagen jeweils von 15 bis 18 Uhr. Die Vernissage findet am 4. März ab 18 Uhr statt.

Von Heidrun Voigt