Eichwalde

Viele private Feiern mussten aufgrund der Corona-Pandemie und den zum Teil strengen Schutzmaßnahmen ausfallen. Nicht nur Geburtstage, auch Hochzeitstage konnten nur im kleinen Kreis oder gar nicht zelebriert werden.

In der Regel wird Jubilaren vom Bürgermeister persönlich gratuliert. Da dies coronabedingt ausfallen musste, holte man das nun in Eichwalde gemeinsam nach. So begrüßte Jörg Jenoch (WIE) rund 30 Seniorinnen und Senioren am 4. August zum gemütlichen Beisammensein mit Musik, Kaffee und Kuchen.

Untermalt wurde der sonnige Nachmittag von der Instrumentalgruppe und den Oldies der Chorgemeinschaft Eichwalde. Als kleine Überraschung hatten Kita- und Hortkinder der Gemeinde außerdem kleine Bastelarbeiten für die geladenen Gäste vorbereitet und Blumensträuße aus selbst gepflückten Feldblumen gebunden. Die Freude darüber war bei den Senioren besonders groß.

Bürgermeister Jörg Jenoch nutzte die Feierlichkeit, um die Gäste über verschiedene Vorhaben innerhalb der Gemeinde zu informierten, die die Zielgruppe der Senioren und Seniorinnen besonders in den Fokus rücken.

Neue seniorengerechte Wohnungen geplant

So habe man geplant, die Furten entlang der Bahnhofstraße herabzusenken, um eine barrierearme Überquerung der Straße gewährleisten zu können. Zudem hat die Volkssolidarität vor, bis zum Ende nächsten Jahres 21 Wohneinheiten zu schaffen. Daneben ist ein Bauprojekt der AWO geplant, das etwa 100 seniorengerechte Wohnungen vorsieht.

Die Umbaumaßnahmen des neuen Bürgertreffs in der Bahnhofstraße sind zudem abgeschlossen und die Räumlichkeiten werden bereits rege genutzt, wie der Bürgermeister erzählte. Die Verwaltung fokussiere darüber hinaus nach wie vor die Idee der Schaffung eines Bürgerhauses in der Villa Mosaik.

Und auch das geplante Projekt „Schwester Agnes“, angelehnt an die DDR-Fernsehserie, wurde angekündigt und stieß auf reges Interesse bei den Gästen. Dabei will die Verwaltung, gemeinsam mit den Nachbargemeinden, eine Art aufsuchende Sozialarbeit organisieren.

Von Joice Saß