Er hat mit Ulrich Matthes und Ulrich Mühe im Film „Nikolaikirche“ zusammengearbeitet, mit Jaecki Schwarz beim „Polizeiruf 110“, wirkte bei einem Dokumentarfilm über die Staatssicherheit in der DDR mit. Im vergangenen Jahr lief in der ARD die Dokumentation „Kinder des Krieges – Deutschland 1945“, und vieles mehr.

Peter Badel ist Kameramann. Der gebürtige Berliner lebt seit 1995 in Eichwalde. Sein ganzes Berufsleben hat er dem Film, insbesondere dem Dokumentarfilm gewidmet. Seine Arbeiten liefen unter anderem auf dem Leipziger Dok-Festival und zur Berlinale.

Berufsstart als Kameramann bei der Defa

Gelernt hat er das „Handwerk“ von der Pike auf. „Ich war Filmvorführer im Kino Vorwärts in Karlshorst und im Volkshaus Lichtenberg. Irgendwann wollte ich selbst drehen“, erinnert sich Peter Badel. Mehrmals bewarb er sich an der Filmhochschule in Potsdam – bis es klappte. Nach dem Studium begann er 1981 als Kameramann bei der Defa. Seit 1992 ist er freiberuflich tätig. Peter Badel arbeitete mit Regisseuren wie Thomas Heise, Bernhard Stephan und Hans Wintgen zusammen. Er drehte Kinodokumentar-, Spiel- und Fernsehfilme.

Zudem hatte er lange Zeit eine Professur an der jetzigen Filmuniversität Potsdam-Babelsberg Konrad Wolf inne, wo er zeitweise auch Dekan war. Im Herbst 2019 wurde er dort verabschiedet. Als Lehrbeauftragter unterrichtet Badel bis heute an der Filmakademie Baden-Württemberg sowie der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Salzgitter.

Projekte mit Studierenden

„Coronabedingt gibt es jetzt nur noch Online-Unterricht. Die letzte Präsenzveranstaltung hatten wir im November. 40 Studenten waren in einem Kinosaal für 200 Leute mit Abstand, über einen Beamer wurden auf der Leinwand die Kameraeinstellungen anhand einer Puppe erläutert“, sagt der Fachmann.

Mit Studierenden der Ostfalia hat er auch an einer Ausstellung zur 150-jährigen Geschichte des Paragrafen 218 mitgewirkt. Für die Konzeption von „Maria und der Paragraph“ haben das Münzenberg Forum in Berlin und die Ostfalia Hochschule in Salzgitter zusammengearbeitet. Die Studierenden haben multimediale Installationen erstellt und so Stimmen der gegenwärtigen Sichtweise in die historische Ausstellung eingebracht. Zu sehen ist die Schau im Münzenberg Forum bis zum 30. Mai.

Eine zweite Ausstellung in Berlin, in die Peter Badel involviert ist, läuft im Bröhan-Museum. Die von Julia Hartenstein kuratierte Schau mit dem Titel „Der proletarische Blick – Arbeiterfotografie der 1920er Jahre von Kurt Pfannschmidt, Ernst Thormann und Richard Woike“ wurde kürzlich bis zum 29. August verlängert.

Eine Ausstellung mit zwischen 1925 und 1932 aufgenommenen Bildern von Ernst Thormann (1905-1984) und Richard Woike (1901-1976) war vor acht Jahren schon in der Alten Feuerwache Eichwalde zu sehen. Peter Badel verwaltet das Archiv von Thormann, Woike und Pfannschmidt (1900-1987). Als Student der Potsdamer Filmhochschule drehte er 1979 einen Film über Thormann, so kam der erste Kontakt zustande. Einige Episoden des 35-Millimeter-Streifens sind in der Berliner Ausstellung zu sehen.

Arbeit an mehreren neuen Projekten

Ein großes Projekt von Badel in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlich-kuratorischen Leiterin des Filmmuseums Potsdam, Ilka Brombach, ist das zur Geschichte der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg. „Die Hochschule wurde 1954 gegründet und ist die älteste und größte Filmhochschule Deutschlands. Wir gehen zu ehemaligen Studenten und lassen sie erzählen. Ich filme, und Ilka Brombach ist für die wissenschaftliche Seite zuständig. Wir schauen uns Filme aus den Beständen an, stellen sie in den Kontext mit den Berichten“, erläutert der Kameramann. Er betont, dass sich ein breites Spektrum an Stimmen abzeichne, das DDR-Geschichte widerspiegele. Es reiche von „den Staat bedienen bis ihn trickreich umgehen“. Unter anderem kommen Schauspieler Jaecki Schwarz, Produzent Peter Hartwig und Regisseurin Helke Misselwitz zu Wort.

Engagiert in seiner Gemeinde

„Mit unserem Projekt möchten wir die Neugier im Internet bedienen, und die eine oder andere Veranstaltung wird daraus resultieren“, ist sich Peter Badel sicher. Die Corona-Pandemie erschwere aber momentan die Arbeiten, weil die Protagonisten schon älter seien und viele momentan nicht besucht werden möchten.

Mit einem Mikrostipendium vom Brandenburger Kulturministerium hat Peter Badel mit einem Kollegen begonnen, etwas zum Thema Energiewandel umzusetzen und dazu im Bereich der Lausitzer Tagebaulandschaft gefilmt.

Der Eichwalder engagiert sich auch im Kulturbeirat der Gemeinde. „Es macht mir Spaß, dort mitzumachen. Ich finde, wo man wohnt, sollte man sich ruhig aktiv einbringen und so Einfluss nehmen“, meint der 67-Jährige.

Der Film „Kinder des Krieges – Deutschland 1945“ ist in der ARD-Mediathek bis 4. Mai verfügbar.Die Ausstellung „Maria und der Paragraph“ läuft bis 30. Mai im Münzenberg Forum, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin, www.mariaundderparagraph.de.Die Ausstellung „Der proletarische Blick – Arbeiterfotografie der 1920er Jahre von Kurt Pfannschmidt, Ernst Thormann und Richard Woike“ wird noch bis zum 29. August im Bröhan-Museum, Schlossstraße 1 a, Berlin präsentiert, In kurzen Videos, erreichbar über die Homepage www.broehan-museum.de, erläutert Sammler und Leihgeber Badel die Technik und Motive jener Zeit.

