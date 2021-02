Eichwalde

Die Kita „Pinoccio“ in Eichwalde wurde vorerst geschlossen, wie die Gemeinde mitteilt. Nachdem am Freitag in der vergangenen Woche ein positiver Corona-Fall gemeldet wurde, sah man sich dazu gezwungen, den Kitabetrieb einzustellen.

„Momentan gehen wir von einer Schließzeit von zwei Wochen aus“, heißt es in einem Schreiben für die Eltern. Bis zum 26. Februar bleibt die Einrichtung erst einmal geschlossen. Die Kitaleitung habe die unmittelbar Betroffenen über den Corona-Fall in Kenntnis gesetzt.

Das Gesundheitsamt habe umgehend reagiert und die entsprechenden Quarantänemaßnahmen zügig ausgesprochen. Aufgrund der Vielzahl der Erzieher und Erzieherinnen, die sich aktuell in Quarantäne befinden, war es nicht mehr möglich, einen geregelten Kitabetrieb zu führen, sagt Bürgermeister Jörg Jenoch auf Nachfrage. „Sollten wir früher als angegeben dazu wieder in der Lage sein, werden wir den Betrieb dementsprechend aufnehmen“, so Jenoch weiter.

Von Joice Nkaigwa