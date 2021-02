Eichwalde

Eriván Phumpiús Atelier ist etwa 13 Quadratmeter groß. Vier Fenster, davon zwei bodentiefe, machen die alte Laube ungewöhnlich hell. Es herrscht DDR-Charme: PVC-Belag, blaugestreifte und orange Wände, Scheibengardinen. Ein Arbeitstisch, viele Pinsel und Farben, ein Stuhl, ein elektrischer Heizkörper. An den Wänden lehnen großformatige Bilder. Es sind Farbräume voller Kraft mit einer komplexen Erzählstruktur. Unterschiedliche Welten begegnen sich hier. Ihre Kommunikation, ihre Strategie erschließt sich dem, der sich lange genug auf sie einlässt.

Er hat vieles ausprobiert, bevor er sich für die Malerei entschied

„Wir sind 2017 nach Eichwalde gezogen. Zuerst habe ich in der Wohnung auf dem Boden gemalt, musste alles wegräumen, wenn die Kinder aus der Kita kamen. Als Bekannte mir ihre ungenutzte Laube anboten, war ich sehr glücklich“, erzählt Eriván Phumpiú.

Der elektrische Heizkörper in der Ecke ist neu. Vorher arbeitete der Künstler im ungeheizten Raum. „Im Winter war es nicht so gemütlich hier. Es war genauso kalt wie im Atelier an der Hochschule in Lima. Wenn es nicht ganz so bequem ist, kommen die besten Ideen“, sagt der 43-Jährige lächelnd.

Eriván Phumpiú ist in Peru aufgewachsen und studierte von 1995 bis 2000 an der Kunsthochschule Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú in Lima. Er hat auf verschiedenen Gebieten – Video, Stoffcollagen, Installationen mit Knetplättchen – experimentiert, bevor er sich ausschließlich der Malerei zuwandte. „Die Malerei ist etwas ganz Intimes zwischen Betrachter und Bild. Sie öffnet das Herz“, so der Künstler.

Seine Frau traf er in Peru

Als er einen Kunstwettbewerb der Französischen Botschaft in Peru gewann, bekam er die Möglichkeit, für drei Monate nach Europa zu reisen. „Ich war 2005 das erste Mal in Deutschland und habe mich sehr wohl gefühlt“, erinnert sich der Künstler. Zurück in Peru lernte er in der WG eines Freundes Katrin Allgaier kennen, die als Dolmetscherin für Spanisch-Deutsch in Peru arbeitete. Das Paar bekam 2011 und 2015 Kinder.

Trotz verschiedener Einzelausstellungen und Preise gelang es Eriván Phumpiú nicht, in Limas Kunstbetrieb richtig Fuß zu fassen. Wie die Galeristen mit den Künstlern umgehen, fand er äußerst unbefriedigend. „Schon an der Kunsthochschule fiel es mir schwer, mich auf den akademisch geforderten Stil einzustellen. Malerei ohne konzeptionellen Rahmen wird in Peru nicht anerkannt. Ich wollte mich in keine Form pressen lassen, wollte, dass die Malerei für sich selbst steht. Es war hart und auch frustrierend. Ich habe mich schließlich selbst in Frage gestellt.“ Das war auch ein Grund, weshalb das Paar vor fünf Jahren beschloss, nach Deutschland zu gehen. Ein halbes Jahr lebten sie im Schwarzwald, dann kamen sie nach Eichwalde. „Wir wollten, dass unsere Kinder im Grünen aufwachsen, gleichzeitig wollten wir in der Nähe unserer Berliner Freunde sein. Wir hatten Glück und fanden hier eine Wohnung“, so Eriván Phumpiú. Um sich seine neue Heimat zu erschließen und sich auch bekannter zu machen, begann er Eichwalder Motive wie die Friedenseiche oder den Wasserturm zu zeichnen und als Postkarte zu vervielfältigen. Verkauft werden diese übrigens in der Buchhandlung „Komma“. „Landschaftsdarstellung ist für mich kein typisches Motiv, aber es war eine interessante Erfahrung, meine Umgebung so wiederzugeben. Insgesamt hat sich meine Arbeit durch den Umzug verändert. Es fließen mehr Erinnerungen ein. Bilder und Ideen gehen durch viele Filter“, stellt der Künstler fest. Um das zu verdeutlichen, nennt er ein Beispiel: Er fand Platten auf der Straße im Sperrmüll und ritzte im Atelier Zeichnungen hinein, die ihn wiederum daran erinnern, wie er als Schüler etwas in die Schulbank schnitt.

Seine Kunst ist eine Welt eigener Ordnung

Wie ist Eriván Phumpiú auf den Gedanken gekommen, Kunst zu studieren? „Gern gemalt habe ich schon immer. Mein Vater ist Fotograf und ich kam früh mit Kunst in Kontakt. Als mich ein Cousin mit 14 in ein Atelier mitnahm, wo er sich auf sein Kunststudium vorbereitete, stand für mich fest, dass ich Maler werde“, antwortet er.

Seit Mai 2019 hat der Künstler sein Gartenatelier und arbeitet dort intensiv. „Wenn ich male, mache ich keine Skizze vorher, arbeite kein Konzept aus. Mein Unterbewusstsein, meine Fantasie und auch der Zufall spielen eine Rolle. Während des Arbeitsprozesses erinnere ich mich, verbinde Vergangenheit und Gegenwart“, beschreibt er seine Herangehensweise. Für ihn ist wichtig, dass der Augenblick seine Spuren im Werk hinterlässt. Was in einem bestimmten Moment geschehe, ließe sich nicht wiederholen, insbesondere auf emotionaler und sinnlicher Ebene, ist sich der kreative Mann sicher.

Das Resultat ist ein assoziationsreiches Wechselspiel zwischen Figurativem und Abstraktem. Es ist eine Welt eigener Ordnung mit spezifischen Gesetzen. Es ist eine Welt, die Gefühle erfahrbar macht und unerwartete Sensibilität hervorruft.

Eines ist Eriván Phumpiús Bildern gemeinsam: Sie berühren das Elementare und erzeugen Spannungen, die über das auf Leinwand Gebrachte hinausgehen.

Von Heidrun Voigt