Eichwalde

Seit Samstagabend dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu einem Todesfall an, der sich in Eichwalde ereignete. An den Gleisen der S-Bahn war in Nähe des Bahnhofs Eichwalde ein zunächst unbekannter männlicher Leichnam gefunden worden. Der verstorbene Mann wurde später als 32-Jähriger aus der Region identifiziert. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um die Todesursache festzustellen. Laut der Kriminalpolizei ist ein Einwirken Dritter am Tod des Mannes bislang nicht nachweisbar.

Von MAZonline