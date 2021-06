Weil ein 38-jähriger Mann am Sonntagabend in Eichwalde Glasflaschen vom Balkon eines Mehrfamilienhauses warf, mussten Beamte der Polizei ausrücken. Der Mann bedrohte und beleidigte die Beamten nicht nur, sondern leistete aktiven Widerstand. Er wurde in stationäre fachmedizinische Betreuung überstellt.