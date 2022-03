Eichwalde

Der Polizei wurden am Mittwoch kurz vor 14.30 Uhr gleichzeitig zwei Verkehrsunfälle in Eichwalde gemeldet. In der Humboldtstraße waren ein Kleintransporter und ein Pkw, in der Bahnhofstraße zwei Pkw aneinandergeraten. Es blieb bei relativ hohen Sachschäden von rund 10.000 beziehungsweise 5.000 Euro. Die beteiligten Autos waren weiterhin fahrtüchtig und die Insassen unverletzt.

Mittenwalde: Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Kurz vor 18 Uhr wurde die Polizei am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen den Ortsteilen Brusendorf und Ragow gerufen. Nach einer Unaufmerksamkeit beim Abbiegen waren ein Pkw Mercedes und ein Ford kollidiert. Die Insassen blieben unverletzt, aber bei einem geschätzten Sachschaden von einigen tausend Euro musste für den Benz ein Abschleppdienst gerufen werden.

Diebe in Waßmannsdorf schraubten Pkw-Räder ab

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Donnerstag alle vier Räder eines in der Albert-Kiekebusch-Straße in Waßmannsdorf abgestellten Pkw Ford. Der Focus wurde aufgebockt vorgefunden, der verursachte Schaden beziffert sich auf rund 1.200 Euro. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und sicherte vor Ort Spuren.

Baucontainer in Bestensee aufgebrochen

Am frühen Mittwochnachmittag wurde der Polizei ein Einbruch im Ortsteil Pätz angezeigt. Diebe hatten in der voran gegangenen Nacht in der Badstraße einen Baucontainer aufgebrochen. Zum Stehlen gab es nichts, aber die verursachten Sachschäden summierten sich auf einige hundert Euro.

Von MAZonline