Im September 2019 rief die Gemeinde Eichwalde den Klimanotstand aus und verpflichtete sich dadurch dazu, den Klimaschutz bei jeglichen Entscheidungen mit zu berücksichtigen. Doch um kommunalpolitisch aktiv klimafördende Maßnahmen zu treffen, braucht es einen genauen Fahrplan, der bestenfalls von einem Experten entworfen wird. Diesen gab es bisher jedoch nicht. Bereits im vergangenen Jahr war in den Gemeinden der Bedarf nach einem Klimaschutzmanager groß, doch das Berufsfeld ist noch sehr jung und es fehlt schlichtweg an Fachkräften (MAZ berichtete). Doch in Eichwalde ist man nun ein Stück weiter: Seit dem 1. November ist dort Nadine Lindemann als Klimaschutzmanagerin angestellt.

Noch kein Ausbildungsberuf

Dabei ist es nicht gerade einfach Einstellungskriterien für die Arbeit eines Klimamanagers festzulegen. Denn trotz des Klimawandels und der aktuellen Dringlichkeit Experten auf dem Gebiet zu finden, handelt es sich dabei nicht um einen Ausbildungsberuf. Lediglich einen klimabezogenen Studiengang gibt es bisher in Deutschland und Klima-Experten gibt es kaum. „Die meisten Klimamanager kommen aus dem Umweltwissenschaftsbereich“, erklärt Lindemann. Sie selbst hat Forstwissenschaften studiert und war seit 2015 in dem Bereich beruflich tätig. Nun widmet sie sich in ihrem neuen Job jedoch voll und ganz dem Klimaschutz, doch für sie gibt es durchaus viele Parallelen zwischen den beiden Berufsfeldern. „Beide decken ähnliche Bereiche ab – Natur, Wirtschaft und Soziales“, erklärt die 31-Jährige.

Klimaschutz muss praktikabel sein

Sie selbst sei schon immer ein Naturmensch gewesen, weswegen ihr auch das Klima sehr wichtig sei. Um dieses zu schützen, wolle sie jedoch vor allem praktikable Maßnahmen treffen. „Man kann sich sehr ambitionierte Ziele stecken, aber diese müssen auch umsetzbar sein“, erklärt Lindemann. In den kommenden zwei Jahren wird die 31-Jährige für Eichwalde in erster Linie ein Klimakonzept erstellen. „Anhand dessen können dann auch schon die ersten Maßnahmen getroffen werden.“ So beschäftigt sie sich bereits jetzt mit einer Treibhausgasanalyse der Gemeinde, um zu überprüfen, in welchen Bereichen Emissionen eingespart werden können, wie zum Beispiel beim Abfall oder der Straßenbeleuchtung. Auch wenn es auf dem Gebiet noch wenig Fachkräfte gibt, sieht Lindemann das Potenzial des Berufsgebietes. „Das Klima steht immer mehr im Fokus und ich könnte mit vorstellen, dass weitere Städte und Gemeinde da nachziehen werden.“

Von Joice Nkaigwa