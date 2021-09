Eichwalde

Gemütlich und einladend sieht er aus, der neue Bürgertreff in der Bahnhofstraße Eichwalde. Dort, wo früher Brötchen vom „Lila Bäcker“ gebacken wurden, stehen jetzt die Räume für die Eichwalder Bürger offen.

Am Mittwochnachmittag wurde der renovierte Bürgertreff eingeweiht. „Die Elektrik war kaputt und der Hausmeister und der Betriebshof haben hier viel instandgesetzt“, sagte Bürgermeister Jörg Jenoch. Schon vor einem Jahr sollten die Räume eigentlich eröffnet werden. Dann kam Corona, in die Bahnhofstraße 75 zogen ein Testzentrum und eine Impfunterstützung ein.

Der großzügige Raum bietet eine lange Tafel und separate, kleine Tische für beispielsweise Spielenachmittage. Quelle: Heidrun Voigt

Name für den Bürgertreff wird noch gesucht

Einen Namen hat der Bürgertreff noch nicht. Dort, wo er einmal stehen soll, sind zwölf Fragezeichen angebracht. „Wer Ideen zum Namen hat, kann uns sie gern schicken. Im Sozialausschuss wird dann abgestimmt, welcher am besten passt“, erzählte der Bürgermeister. Er nannte schon erste Vorschläge, die eingetroffen waren: Lebensbaum, Dein Platz, Ideentreff, Mosaiktreff und andere. Christel Marggraf schlug spontan Lila Treff vor, das würde einen Bezug zur Geschichte haben und gleichzeitig andeuten, dass man für alle „Farben“ offen sei.

Der Seniorenbeirat ist bereits aus der Villa Mosaik in die Bahnhofstraße gezogen. Die von Bürgern und Vereinen in der Villa genutzten Räumlichkeiten werden aufgrund der hohen Kinderzahlen in Kita-Räume umgewandelt.

Seniorenbeirat und Volkssolidarität werden die Räume nutzen

„Nach 25 Jahren ist das unser sechstes Quartier und nun endlich sind wir im Zentrum angekommen. Wir freuen uns und hoffen auf ein gutes Miteinander im Treff“, stellte Bärbel Schmidt, die Vorsitzende des Seniorenbeirates fest. Sie lobte, dass alles ebenerdig und seniorengerecht sei. Helga Reimann zählte die Stühle an dem langen Tisch durch und freute sich, dass die Plätze für die Vorstandssitzung der Volkssolidarität ausreichten.

Die „Oldies“ der Chorgemeinschaft gestalteten die Eröffnung musikalisch. Quelle: Heidrun Voigt

Auch die „Oldies“ der Chorgemeinschaft Eichwalde, die mit ihren Liedern die feierliche Eröffnung umrahmten, fragten an, ob sie die Räumlichkeiten für Proben nutzen können. Eine Trauergruppe, eine Schwangerengruppe, ein Kreativzirkel und andere zeigten sich schon interessiert.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob man das kostenlos für Proben nutzen dürfe, wollte einer der Oldie-Sänger wissen. „Wir haben eine Nutzungssatzung, aber in dieser ist der Raum noch nicht enthalten. Wir haben mit den Gemeindevertretern eine Grundsatzdiskussion geführt: Wollen wir Vereinen Geld abnehmen? Das wurde bejaht. Die Verwaltung wird eine Kostenkalkulation aufstellen und den Gemeindevertretern Vorschläge unterbreiten. Sie entscheiden dann“, erläuterte der Bürgermeister.

Von Heidrun Voigt