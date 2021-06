Eichwalde

Mobilität gehört in der Kommune zu den wichtigen Themen. So trafen sich in der vergangenen Woche Gemeindevertreter der Nachbarortschaften Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen, sowie der verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Grünen, Stefan Gelbhaar, und die Strukturwandelexpertin der Lausitzer Bündnisgrünen, Heide Schinowsky, zu einem verkehrspolitischen Rundgang durch die Gemeinde.

Begleitet von etwa 30 interessierten Einwohnern der Gemeinden machte man sich ein Bild von der Radweg-Infrastruktur, dem Nahverkehr und dem Bahnübergang an der Friedenstraße. Dort kommt es für viele Verkehrsteilnehmer täglich zu lange Wartezeiten, egal ob Autofahrer, Fußgänger oder Radfahrer.

„Wir müssen verhindern, dass aufgrund langer und wiederholter Wartezeiten an den Schranken die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Mobilitätswende sinkt“, sagte Andrea Lübcke (Grüne). Knapp 28 Minuten pro Stunde seien die Schranken an dem Übergang geschlossen. In der Nachbargemeinde Zeuthen seien es sogar 40 Minuten.

Es braucht also eine neue Lösung, die möglichst alle Verkehrsteilnehmer mitnehme, so Lübcke weiter. Ob die beste Variante dafür ein Tunnel oder eine Brücke sei wurde von den Teilnehmenden diskutiert.

Brücke bringt auch Nachteile mit sich

So wies Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) darauf hin, dass eine Brücke für mobilitätseingeschränkte Menschen zu einem Problem werden könnte aufgrund der langen Steigung. Zudem sei dann die Feuerwehrzufahrt für einzelne Häuser nicht mehr gegeben.

Darüber hinaus äußerten die Teilnehmenden die Sorge, dass die Bahn sich beim Bahnübergang womöglich für die kostengünstigste Variante entscheiden wird, ohne Mitspracherecht der Gemeinde. „Bringen Sie sich frühzeitig ein und sagen Sie, was Sie wollen“, regte Stefan Gelbhaar an.

Besonders deutlich wurde während des Rundganges, dass die Bahnstrecke die Gemeinde teilt. „Wir dürfen vor dem Problem nicht die Augen verschließen, sondern müssen jetzt die Diskussion führen. Auch vor dem Hintergrund des Ausbaus der Bahnstrecke von Berlin nach Cottbus und Görlitz“, sagte Heide Schinowsky.

Andrea Lübcke betonte zudem, dass unabhängig von dem Ausbau einer ICE-Strecke eine Taktverdichtung im Bahnverkehr kommen muss und spätestens dann die Bahnübergangproblematik geklärt werden müsse. Nun wollen die Grünen an ihre Vertreterin im Sonderausschuss Lausitz im Brandenburger Landtag Ricarda Budke herantreten. „Wir brauchen endlich Klarheit vor Ort, was nun wirklich geplant ist. Da ist die Landesregierung in einer Bringschuld“, so Lübcke

Von Joice Saß