Eichwalde

Viele Monate konnten die Mädchen und Jungen des Kinder- und Jugendchors Eichwalde nicht gemeinsam singen. Nun naht aber das Ende der Online-Treffen und -Proben. Anfang August startet die Gruppe der Chorgemeinschaft Eichwalde nach langer Corona-Pause wieder mit den Proben.

Los geht es wieder am Montag, 2. August, um 17.15 Uhr. Da noch nicht alle Chorkinder wieder aus den Ferien zurück sind, wird es eine gemeinsame Stunde geben. Ab dem 16. August finden die Proben dann im zweiwöchigen Rhythmus aufgeteilt in zwei Gruppen statt. Die Sechs- bis Neunjährigen proben dann von 17 bi 17.50 Uhr, die Zehn- bis 16-Jährigen von 18 bis 19 Uhr in der Alten Feuerwache Eichwalde.

Alle zwei Wochen gemeinsame Proben in der Patronatskirche

Es wird aber auch alle zwei Wochen gemeinsame Proben geben. „Diese finden in der Patronatskirche in Schulzendorf statt", so Chorleiterin Martina Büttner. Beginn der Gemeinschaftsproben ist Montag, 9. August gesungen wird von 17.15 bis 18.45 Uhr.

Der Schwerpunkt der Proben liegt in nächster Zeit auf Stücken von Beethoven. „Wir wollen endlich im nächsten Jahr unser Beethovenprojekt dem Publikum vorstellen“, sagt Martina Büttner. Aufgrund der Pandemie konnte dieses bisher nicht stattfinden.

Auch neue Nachwuchssängerinnen und -sänger ab sechs Jahre sind in den Reihen des Chores gerne gesehen. Eine vorherige Anmeldung unter 0176/22619953 ist nötig. Für das Chorlager im KIEZ Hölzerner See Anfang Oktober sind ebenso noch einige wenige plätze für die Mitglieder des Chors frei.

Von Nadine Pensold