Eichwalde

Wieder nicht geschafft, nach der Arbeit zum Einwohnermeldeamt zu gehen. Der Pass liegt schon seit mehr als einer Woche dort. Extra einen Urlaubstag nehmen, um den neuen Personalausweis abzuholen. Mit solchen Zwängen wird in Eichwalde nun in absehbarer Zeit Schluss sein. Reisepässe und Personaldokumente sollen in Schließfächern rund um die Uhr bereitliegen.

Ähnlich wie eine DHL-Station

Nur noch zur Antragstellung und damit zur Identifikation müssen die Bürger nach wie vor zu den Öffnungszeiten ins Einwohnermeldeamt. Sie erhalten, wenn das neue Dokument vorliegt, eine E-Mail oder SMS mit einem Zugangscode für ein entsprechendes Schließfach. „Die Ausgabestation funktioniert ähnlich wie eine DHL-Station, natürlich unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards. Wenn Sie Ihren neuen Ausweis abholen möchten, ist eine PIN notwendig und dann müssen Sie erst Ihren alten Ausweis einlesen, der wird eingezogen, bevor Sie den neuen erhalten“, erläutert Heike Sparenberg, die den Geschäftsbereich Ordnungsverwaltung im Rathaus Eichwalde leitet.

Die Station besteht aus einer Zentraleinheit und Fächern. Im Durchschnitt werden 100 Dokumente pro Woche im Einwohnermeldeamt für Bürger aus Eichwalde, Zeuthen und Schulzendorf ausgegeben. Insgesamt 150 Fächer sind für die Moduleinheit geplant. Solche Terminals können im Innen- und Außenbereich installiert werden. Ludwigsburg hat als bundesweit erste Kommune eine Ausgabestation eingerichtet. Das Pilotprojekt dort endete im Dezember 2019.

Abholung im Rathaus weiterhin möglich

In Eichwalde wird es nach wie vor auch möglich sein, die Dokumente im Rathaus abzuholen. Beispielsweise für Bürger, die nicht technikaffin sind, oder die den Zeitpunkt der Ausgabe im Schließfach verpassen. „Wir favorisieren eine Aufstellung im Innenbereich. Wir könnten uns das in den Räumen eines Geldinstituts vorstellen, wo sich auch die Bankautomaten befinden. Im Rahmen einer Vergabe werden wir prüfen, was ist machbar“, sagt Sparenberg.

In den Haushalt 2022 sind 55.000 Euro für das Projekt eingestellt. Wenn die Gemeindevertreter den Haushalt bestätigen, kann es losgehen. „Wenn alles super läuft, könnten wir im nächsten Sommer mit der Ausgabe beginnen“, hofft die Geschäftsbereichsleiterin.

Weniger Besucherverkehr

Eine Online-Beantragung des Ausweises beziehungsweise Reisepasses wird es so schnell nicht geben, da der Gesetzgeber ein persönliches Erscheinen verlangt. Nur Führungszeugnisse oder Meldebescheinigungen können bereits online beantragt werden. Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (parteilos) kann sich vorstellen, dass ein Abholterminal auf dem S-Bahnhof Eichwalde installiert wird – wenn es dort ein neues Bahnhofsgebäude gibt, das alte soll abgerissen werden.

Aufgrund der Pandemie sei besonders deutlich geworden, wie wichtig die Digitalisierung und kontaktlose Abholung von Unterlagen seien, meint der Rathauschef. Weniger Besucherverkehr bedeute auch, dass die Mitarbeiter mehr Zeit für andere Sachen hätten. Ist die Idee durch Corona entstanden? Jenoch verneint das. „Wir wollen das schon länger umsetzen, die Pandemie hat es nur beschleunigt.“

Von Heidrun Voigt