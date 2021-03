Eichwalde

René Schildberg wurde von Eichwaldes Gemeindevertretern einstimmig für weitere sechs Jahre als Gemeindewehrführer bestätigt. Seine feierliche Berufung erfolgte am Mittwochnachmittag im Rathaus. Bürgermeister Jörg Jenoch vereidigte den Wehrführer und überreichte ihm seine Urkunde.

„Die Führungskräfte unserer Feuerwehr geben mir einen sehr guten Rückhalt. Wir haben die Feuerwehr strukturell neu festgezurrt und ich möchte diese Strukturen, da sie noch in den Kinderschuhen stecken, festigen“, begründet René Schildberg seine Entscheidung, für weitere sechs Jahre anzutreten. Seine neuen Stellvertreter sind Maik Bücksler und Klaus Dück.

Die Familie ist in der Feuerwehr aktiv

Seit seinem 16. Lebensjahr engagiert sich der 53-jährige Schildberg in der Feuerwehr. Und auch seine Frau und seine beiden Söhne sind in der Feuerwehr beziehungsweise in deren Förderverein aktiv.

Und es gab noch ein zweites erfreuliches Ereignis. Gemeindewehrführer a. D. Manfred Gerdes erhielt aus den Händen des Bürgermeisters den Ehrenpreis des Landesfeuerwehrverbandes, eine Medaille für treue Dienste in Gold. Am 6. Januar 1960 ist Gerges in die Eichwalder Feuerwehr eingetreten. Drei Jahre später wurde er Gruppenführer. Wehrführer war er von 1995 bis 2001.

Der ehemalige Landes-Präsident

Die Präsidentschaft des Landes-Feuerwehrverbandes, den er mitgegründet hatte, übernahm Gerdes für zehn Jahre ab 2003. Jetzt ist er Ehrenpräsident des Verbandes. „Eichwalde, das ist meine Feuerwehr. Solange ich kann und gebraucht werde, bringe ich mich gern ein“, sagte der engagierte Mann. Als Vorstandsvorsitzender der Feuerwehr-Unfallkasse kennt er übrigens Mängel und deren Folgen bei Gebäuden und der Ausrüstung von Kameraden nur zu genau und wünscht sich deshalb für die Eichwalder möglichst schnell ein neues Gerätehaus.

Von Heidrun Voigt