Eichwalde

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Polizeieinsatz am Humboldt-Gymnasium in Eichwalde. Ein 15-jähriger Schüler soll sich nach Angaben der Polizei geweigert haben, den Corona-Schutzmaßnahmen nachzukommen und eine Maske im Unterricht zu tragen. Daraufhin habe ihn das Schulpersonal angewiesen, das Gelände zu verlassen, doch dem wollte der Teenager nicht nachkommen. Als der Vater des Jungen darüber in Kenntnis gesetzt wurde, habe er sich laut den Beamten geweigert,den 15-Jährigen von der Schule abzuholen.

So ging um 8.45 Uhr ein Anruf bei der Polizei ein, mit der Bitte um Unterstützung beim Durchsetzen des Hausrechtes der Schule. Doch der Teenager kam auch den Anweisungen der Polizeibeamten nicht nach und wurde kurzerhand vor das Gymnasium getragen. Der Teenager erhielt einen Platzverweis, der bis Mittwoch andauert.

Von Joice Nkaigwa