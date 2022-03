Eichwalde

Lässig auf dem Board stehen. Den Wind in den Haaren spüren. Über das Wasser gleiten und die Weite und Ruhe genießen. Stand-up-Paddling ist eine vergnügliche Sache bei der Kajakfahren und Surfen vereint werden. Immer mehr Menschen entdecken diesen Freizeitspaß.

Mit seinem Transporter möchte der SUP-Coach abwechselnd in Eichwalde und Wildau abwechselnd seinen Service anbieten. Quelle: Heidrun Voigt

Max Brandt auf der Dahme in Wildau. Quelle: Privat

Ab 1. Mai kann sich jeder auf der Badewiese in Eichwalde mit dem SUP, wie das Stand-up-Paddling auch genannt wird, vertraut machen. Max Brandt betreibt mit dem „Ohana Local Sup Center“ bereits seit fast einem Jahr ein mobiles SUP-Center an der „Villa am See“ in Wildau. Dort verleiht er Boards. Mit der ersten Saison war der 25-Jährige zufrieden. Jetzt möchte er auch auf der Badewiese Leute fürs Stehpaddeln begeistern. „Ich hatte schon, als ich im April 2021 anfing, in Eichwalde nachgefragt. Das wurde aber damals abgelehnt. Um das Jahresende herum habe ich ein neues Konzept bei der Gemeinde eingereicht und es wurde angenommen“, freut sich Max Brandt.

Zeiten in Eichwalde und Wildau hängen von Nachfrage ab

In die Saison in Wildau startet er am 1. April. Wenn er vier Wochen später an der Badewiese einsteigt, wird er beide Standorte abwechselnd mit seinem Transporter bedienen. In dem Fahrzeug hat er Boards und Stechpaddel. „Es ist am besten, man ruft mich an oder schickt eine Mail vorher, dann hat man sein Board sicher. Aber man kann auch spontan vorbeikommen“, meint Max Brandt. Wo er wann und wie oft sein wird, hänge von der Nachfrage in Wildau beziehungsweise Eichwalde ab, so der SUP-Coach.

Für Einsteiger gibt es Kurse. Innerhalb von 90 bis 120 Minuten lernen die Teilnehmer dort grundlegende Kenntnisse des Stehpaddelns. Dazu gehören im theoretischen Teil unter anderem Kenntnisse zu dieser Sportart und Materialkunde. Nach einem Trockentraining geht es dann aufs Wasser. „Wenn sich alle Teilnehmer sicher auf dem Board fühlen, dann starten wir eine gemeinsame Tour, welche an das Können der Gruppe angepasst ist“, erläutert Max Brandt.

Team-Events und Sun-Downer-Touren in Eichwalde und Wildau

Auch Team-Events und Sun-Downer-Touren bietet der junge Mann an. „Wer Bock hat, den Sonnenuntergang einmal vom Wasser aus mit anderen SUPern mitzuerleben, sollte sich anmelden“, lädt Max Brandt ein. Er verweist darauf, dass bei diesem Sport Körperspannung, Koordinationsfähigkeit und Gleichgewichtssinn trainiert werden. Frische Luft und Natur gibt es gratis dazu. Der Trainer erzählt, dass sein ältester Kursteilnehmer fast 70 Jahre alt gewesen sei. Ab 18 darf man einen SUP-Kurs belegen.

Vor fünf Jahren hat Max Brandt, der in Schulzendorf aufgewachsen ist und dort lebt, den Sport für sich entdeckt. Sein Traum ist es, einmal vollständig von den Einnahmen des SUP-Centers leben zu können. Zurzeit betreibt er „Ohana“ nebenberuflich und arbeitet hauptberuflich als Erzieher im Hort.

Info: www. ohana-sup-wildau.de

Von Heidrun Voigt