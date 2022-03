Eichwalde

Es sind sehr bewegte Zeiten. Eigentlich wollten wir fröhliche Bücher zum anstehenden Frühling vorstellen. Doch wir sind, wie sicher die allermeisten von uns, erschüttert. Erschüttert, weil wir Frieden in Europa für so selbstverständlich gehalten haben. Wie verletzlich er ist, wie viel Leid, Sorgen und Not ein Krieg bedeutet, zeigt sich nun tagtäglich auf allen Kanälen. So haben wir unsere Empfehlungen geändert. Die Lesetipps sind nicht alle neu. Aber sie sollen Mut, Hoffnung und Hilfe sein in diesen schweren Tagen.

Yecgenia Belorusets: Glückliche Fälle. Quelle: Verlag

Der erste Lesetipp ist das Buch „Glückliche Fälle“ von Yevgenia Belorusets (Matthes & Seitz, 154 Seiten, 20 Euro): Ausgezeichnet mit dem Internationalen Literaturpreis 2020 malt die Autorin mit Hilfe von Texten und Fotografien ein Bild der Ukraine und der Menschen dort. Wer mehr lesen will: Für den Spiegel schreibt sie ein Tagebuch aus der umkämpften ukrainischen Hauptstadt.

„Graue Bienen“ von Andrej Kurkow (Diogenes, 448 Seiten, 13 Euro) dagegen handelt von dem Bienenzüchter Sergej aus dem Donbass und beschreibt den Alltag kleiner Leute, die zwischen die Frontlinien geraten sind.

Wie können wir Kindern die Situation erklären? Um ins Gespräch mit Kindern ab acht Jahren zu kommen, eignet sich „Stell Dir vor es ist Krieg und keiner geht hin“ von Heather Camlot (Dressler, 40 Seiten, 14 Euro). Wir lesen dort 15 wahre Geschichten gegen Krieg, Gewalt und Machtmissbrauch, ergänzt durch ein Vorwort von Cornelia Funke.

Für kleine Kinder (ab 5 Jahren) hilft „Wie ist es, wenn es Krieg gibt?“ von Louise Spilsbury (Gabriel Verlag, 32 Seiten, 10 Euro), bei einem ersten Versuch die Dinge zu erklären und das Unfassbare zu thematisieren.

Die meistverkauften Bücher Das sind derzeit die Bestseller bei „KOMMA – die Eichwalder Buchhandlung“: 1. Tschingis Aitmatov und Kat Menschik: Djamila 2. Bernhard Schlink: Die Enkelin 3. Maxim Leo: Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße 4. Manfred Krug: Ich sammle mein Leben zusammen 5. Klaus-Peter Wolf: Ostfriesensturm 6. Edgar Selge: Hast du uns endlich gefunden 7. Navid Kermani: Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen 8. Alexander Osang: Das letzte Einhorn 9. Katja Brandis: Seawalkers – Im Visier der Python (Band 6) 10. Abdulrazak Gurnah: Das verlorene Paradies

Und unser letzter Tipp ist der Titel „Die Menschheit hat den Verstand verloren. Tagebücher 1939-1945“ der großartigen Astrid Lindgren (Ullstein Taschenbuch, 592 Seiten, 18 Euro). Ein persönliches Zeitdokument einer sehr klugen Frau, die schon immer den Blick für das große Ganze hatte.

Alle diese Bücher und noch mehr gibt es bei bei „KOMMA – Die Eichwalder Buchhandlung“ in der Bahnhofstr 87 in Eichwalde. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12.30 Uhr. Telefonisch erreichbar unter 030/6 75 85 11, im Internet unter www.komma-buchhandlung.de.

Von Anette Sticker und Mike Eicken